बिस्तर से लेकर दीवार तक हुई लाल, फर्श पर भी बने धब्बे, सांप जैसी बन गई आकृति; वीडियो वायरल

औरैया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक घर की दीवार से खून रिसने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल घटना से क्षेत्र में कौतूहल और दहशत फैली है।

Dinesh Rathour औरैयाSat, 13 Sep 2025 07:27 PM
यूपी के औरेया से हैरान-परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक घर की दीवार, बिस्तर और खाने की थाली खून से लाल हो गई। देखते ही देखते दीवार पर सांप जैसी आकृति बन गई। ककोर के पास ग्राम कढ़ोरे के पुर्वा में रहने वाली महिला के इस दावे के बाद से दहशत और कौतूहल का माहौल है। घर की दीवार से रिसता खून धीरे-धीरे सांप जैसी आकृति ले लेता है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

घर की महिला गुड्डी देवी ने बताया कि शुक्रवार रात करीब आठ बजे अचानक बरामदा, किचन और कमरों की दीवारों पर खून धब्बे फैलने लगे। उसने कहा कि जब पिताजी को खाना देने के लिए थाली उठाई तो उसमें भी खून दिखाई दिया। दूसरी थाली में भी खून नजर आया। घर की फर्श तक पर धब्बे बन गए। इससे पूरा परिवार दहशत में आ गया। पड़ोसी अशोक ने कहा कि हमारी आंखों के सामने दीवार पर लाल धब्बे उभरने लगे जो सांप जैसी आकृति बना रहे थे।

ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। वहीं ग्रामीण दिलीप का कहना था कि यह साधारण घटना नहीं है, ईश्वर का कोई चमत्कार या संकेत है। घटना की खबर फैलते ही सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जुट गए। कुछ लोग इसे अफवाह और अंधविश्वास से जोड़ते हुए वैज्ञानिक जांच की मांग कर रहे हैं। सूचना पर थाना दिबियापुर के एसएचओ रुद्र नारायण त्रिपाठी गांव पहुंचे और घर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही सच्चाई सामने आएगी।

