बिस्तर से लेकर दीवार तक हुई लाल, फर्श पर भी बने धब्बे, सांप जैसी बन गई आकृति; वीडियो वायरल

औरैया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक घर की दीवार से खून रिसने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल घटना से क्षेत्र में कौतूहल और दहशत फैली है।

यूपी के औरेया से हैरान-परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक घर की दीवार, बिस्तर और खाने की थाली खून से लाल हो गई। देखते ही देखते दीवार पर सांप जैसी आकृति बन गई। ककोर के पास ग्राम कढ़ोरे के पुर्वा में रहने वाली महिला के इस दावे के बाद से दहशत और कौतूहल का माहौल है। घर की दीवार से रिसता खून धीरे-धीरे सांप जैसी आकृति ले लेता है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

घर की महिला गुड्डी देवी ने बताया कि शुक्रवार रात करीब आठ बजे अचानक बरामदा, किचन और कमरों की दीवारों पर खून धब्बे फैलने लगे। उसने कहा कि जब पिताजी को खाना देने के लिए थाली उठाई तो उसमें भी खून दिखाई दिया। दूसरी थाली में भी खून नजर आया। घर की फर्श तक पर धब्बे बन गए। इससे पूरा परिवार दहशत में आ गया। पड़ोसी अशोक ने कहा कि हमारी आंखों के सामने दीवार पर लाल धब्बे उभरने लगे जो सांप जैसी आकृति बना रहे थे।