असद से अबान तक...तीन सालों में बिखर गया माफिया अतीक का कुनबा, शाइस्ता चल रही फरार

झांसी में हुए सड़क हादसे में अबान अहमद की मौत ने माफिया अतीक के परिवार को फिर सुर्खियों में ला दिया है। पिछले तीन वर्षों में परिवार का नाम कई घटनाओं से जुड़ा रहा है। अब अबान की मौत के साथ एक और सदस्य खत्म हो गया है, जिससे रिश्तेदारों में खलबली मच गई। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता अभी तक फरार है।

झांसी में हुए सड़क हादसे में आबान अहमद की मौत के बाद माफिया अतीक का परिवार एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। पिछले तीन वर्षों में इस परिवार का नाम लगातार किसी न किसी बड़ी घटना से जुड़ता रहा है। अब आबान की मौत के साथ अतीक परिवार का एक और सदस्य खत्म हो गया। हादसे की जानकारी होते ही रिश्तेदारों में खलबली मच गई। घटना की सूचना पर मृतक आबान का भाई अहजम और कुछ रिश्तेदार एवं करीब लोग झांसी रवाना हो गए हैं। कभी प्रयागराज में जिस माफिया परिवार के नाम से लोग कांपते थे, आज उस परिवार का वजूद मिटने के कगार पर है। तीन साल पहले 15 अप्रैल 2023 को पुलिस अभिरक्षा के बीच अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

अतीक के 5 बेटों में दो की मौत, 2 जेल में बंद, एक पढाई कर रहा अतीक के पांच बेटे थे। बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है। जब देवरिया जेल में अतीक बंद था, तब एक कारोबारी को पीटा गया था। इस देवरिया जेलकांड में मोहम्मद उमर का नाम आया था। जिसके बाद उसने सीबीआई के सामने सरेंडर कर दिया था। उससे छोटा अली अहमद झांसी की जेल में बंद है। अली पर बिल्डर से पांच करोड़ रुपये रंगदारी मांगने का आरोप है। इसके अलावा भी उस पर कई मामले दर्ज हैं। तीसरे नंबर का बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड के बाद 13 अप्रैल 2023 को झांसी में हुए एनकाउंटर में मारा गया था। वहीं, चौथे नंबर का बेटा अहजम है, जो कोलकाता में राजनीति विज्ञान से स्नातक कर रहा है जबकि सबसे छोटे बेटे आबान की गुरुवार को झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ ही अशरफ की पत्नी जैनब और बहन नूरी तीन साल से फरार हैं।

अतीक के कुनबे के लिए झांसी अशुभ साबित हुआ अतीक कुनबे के लिए झांसी फिर अशुभ साबित हुआ। असद के बाद छोटे बेटे आबान की भी मौत झांसी में हुई। तीन साल पहले 13 मई 2023 को झांसी में ही असद की एसटीएफ से मुठभेड़ में मौत हुई थी। उस वक्त अबान फूट-फूट कर रोया था। वर्ष 2025 में केंद्रीय कारागार नैनी में बंद अली को झांसी जेल शिफ्ट कर दिया गया था। अली से मिलने ही गुरुवार की सुबह आबान अपने चार अन्य साथियों के साथ कार से झांसी जा रहा था लेकिन डिवाइडर से तेज रफ्तार कार के टकराने से उसकी मौत हो गई।

अबान के अंतिम दर्शन में उमड़ी भीड़ शुक्रवार सुबह जैसे ही आबान का शव हटवा गांव पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में बुर्कानशीं महिलाएं भी मौजूद थीं। इसी दौरान भीड़ में शाइस्ता के होने की चर्चाएं तेज हो गईं। कई लोगों ने दावा किया कि वह गुपचुप तरीके से आई और बेटे का अंतिम दीदार कर लौट गई, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। शाइस्ता के संभावित आने की आशंका को देखते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसियां पहले से सतर्क थीं। एसीपी धूमनगंज अजयेंद्र यादव के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस गांव में तैनात रही। महिला पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया था। अधिकारियों की नजर हर गतिविधि पर रही, लेकिन भीड़ में किसी भी महिला की पहचान शाइस्ता के रूप में नहीं हो सकी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शाइस्ता के आने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। उधर, परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि आबान अपनी मां शाइस्ता का सबसे लाड़ला बेटा था।