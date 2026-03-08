आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से लेकर मेधावी बेटियों तक, महिला दिवस पर सीएम योगी ने की कई घोषणाएं

सीएम योगी ने कहा जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए कैशलेस इलाज देने की घोषणा की और पांच आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मंच पर आयुष्मान कार्ड प्रदान किए।

UP News: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम योगी ने कई बड़ी घोषणाएं कर दीं। सीएम योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से लेकर मेधावी बेटियों के लिए भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए कैशलेस इलाज देने की घोषणा की और पांच आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मंच पर आयुष्मान कार्ड प्रदान किए। राज्य सरकार की इस योजना के तहत करीब 75 प्रतिशत अर्थात अब तक कुल 3 लाख 684 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को फिलहाल 5200 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। इसे बढ़ाने की तैयारी है।

साथ ही कहा कि बेटियों के लिए बहुत जल्द ‘लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ लॉन्च करने वाले हैं। इसके पहले चरण में स्नातक व परा-स्नातक के अंतिम वर्ष की मेधावी बेटियों को लाभान्वित करेंगे। दूसरे चरण में धीरे-धीरे अन्य को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आशा वर्कर और रसोइयों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा जल्द मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में विधानसभा व संसद में भी 33 फीसदी सीटों पर बेटियां व बहनें चुनकर जाएंगी।

‘रोजगार संगम पोर्टल’ के मोबाइल ऐप भी लॉन्च मुख्यमंत्री रविवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया और पिंक रोजगार महाकुंभ-2026 (रोजगार मेले) का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी व श्रम विभाग की लघु फिल्म का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी बालिकाओं को चेक वितरित किए। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के बीमा का प्रीमियम व साड़ी-वर्दी के लिए 38.49 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से खाते में ट्रांसफर किए। इसमें साड़ी-वर्दी के लिए 29.59 करोड़ रुपये और बीमा प्रीमियम की 8.90 करोड़ रुपये की धनराशि ट्रांसफर किए।

रोजगार संगम पोर्टल के ऐप लांच वहीं मुख्यमंत्री ने नेहा दुबे, मानसी साहू, पूनम तिवारी, मनोरमा मिश्रा को साड़ी और सेवा मित्र आकांक्षा (ब्यूटीशियन) व रत्ना भारती को यूनिफॉर्म प्रदान कीं और ‘रोजगार संगम पोर्टल’ के मोबाइल ऐप भी लॉन्च की। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए सभी लाभार्थी व सम्मानित होने वाली महिलाओं को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण का दूसरा चरण नवरात्रि से शुरू करेंगे। सीएम ने कहा कि दंगाइयों को प्रश्रय देने वाली पिछली सरकार पीएसी को समाप्त कर रही थीं। हमने सभी 34 कंपनियों का पुनर्गठन किया, फिर तीन महिला बटालियनें गठित कीं। तीन नई महिला बटालियनों के गठन का कार्य भी कर रहे हैं। योगी ने शानवी गुप्ता, काव्या कश्यप, नैंसी रावत, साक्षी कुमारी, अभिश्री गुप्ता व शायरा बानो को चेक देकर सम्मानित किया और उन बच्चियों से बातचीत भी की, उन पर अपना स्नेह बरसाया और उन्हें उपहार भी दिए।

आशा वर्कर और रसोइयों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा जल्द मिलेगी मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 के पहले वे रोज डंडा-झंडा लेकर लखनऊ में बैठी रहती थीं। पहले विभाग के स्तर पर शिथिलता थी, अब विभाग भी तेज गति से कार्य कर रहा है। स्मार्ट फोन से वे हर कार्य अपलोड करेंगी, उसे परफॉर्मेंस बेस्ड करते हुए अच्छा सम्मानजनक मानदेय भी प्राप्त करेंगी। सरकार इनका मानदेय भी अच्छा करने जा रही है। आज पांच लाख रुपये कैशलेस चिकित्सा-स्वास्थ्य सुविधा भी उन्हें प्रदान की गई। ऐसे ही आशा वर्कर, रसोइयों को भी यह सुविधा देंगे।