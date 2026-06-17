AI City से स्टार्टअप तक, यूपी के युवाओं के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान खोल रहा नए अवसर

उत्तर प्रदेश का युवा अब सिर्फ नौकरी पाने की सोच तक सीमित नहीं है। वह अपने शहर और अपने प्रदेश में रहकर नई पहचान बनाना चाहता है। बढ़ते निवेश, उभरते औद्योगिक अवसर, एआई सिटी लखनऊ जैसे स्टेप्स टेक्नोलॉजी से जुड़े युवाओं के लिए नई राह खोल रहे हैं।

आज UP का युवा केवल जॉब खोजने तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता। वह अपने शहर में रहकर आगे बढ़ना चाहता है। कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। कोई डिजिटल सर्विस देना चाहता है। कोई लोकल प्रोडक्ट को बड़े मार्केट तक पहुंचाना चाहता है।

इन्वेस्टमेंट आया, अपॉर्च्युनिटी का दरवाजा खुला किसी भी स्टेट में बड़ा इन्वेस्टमेंट केवल फैक्ट्री लगाने तक लिमिटेड नहीं रहता। जहां इंडस्ट्री आती है, वहां कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ता है। मशीनों की जरूरत होती है। बिजली, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, सिक्योरिटी, टेक्निकल सर्विस और लोकल सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है। इसका इम्पैक्ट सीधे युवाओं के मौकों पर पड़ता है।

फरवरी 2024 में चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में UP में 14,000 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई। इन प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक बताई गई। ये प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन, ग्रीन एनर्जी, IT और ITeS, फूड प्रोसेसिंग, हाउसिंग, रियल एस्टेट, होटल सर्विस, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स से जुड़े थे।

जब इतने अलग-अलग सेक्टर्स में काम शुरू होता है, तो युवाओं के लिए भी मौके बढ़ते हैं। जहां फैक्ट्री लगती है, वहां ट्रेंड वर्कर्स चाहिए होते हैं। जहां IT सर्विस आती है, वहां कंप्यूटर और डिजिटल स्किल वाले युवाओं की जरूरत बढ़ती है। जहां फूड प्रोसेसिंग बढ़ती है, वहां किसान, पैकेजिंग, सप्लाई और मार्केटिंग से जुड़े काम भी बढ़ते हैं।

इन्वेस्टमेंट आया प्रदेश में, काम आया गांव-शहर में, युवाओं को मिली नई राह अपने ही घर में।

नए सेक्टर, नई स्किल, नए सपने आज रोजगार का मतलब केवल सरकारी जॉब या बड़ी कंपनी की जॉब नहीं रह गया है। अब काम के नए-नए सेक्टर खुल रहे हैं। कोई युवा मशीन चलाना सीख सकता है। कोई डेटा का काम कर सकता है। कोई पैकेजिंग यूनिट से जुड़ सकता है। कोई डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। कोई ऑनलाइन सर्विस दे सकता है।

इन्वेस्टमेंट से बनने वाली इंडस्ट्री को केवल इंजीनियर ही नहीं चाहिए होते। उन्हें अकाउंट्स संभालने वाले लोग चाहिए। लॉजिस्टिक्स टीम चाहिए। टेक सपोर्ट चाहिए। सेल्स और मार्केटिंग वाले युवा चाहिए। मशीन रिपेयर करने वाले लोग चाहिए। छोटे सप्लायर चाहिए।

यही वजह है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट कई छोटे-छोटे कामों की चेन बनाता है। जब यह चेन बनती है, तो रोजगार का इम्पैक्ट एक फैक्ट्री से आगे बढ़कर पूरे एरिया तक पहुंचता है। फैक्ट्री से काम, सर्विस से नाम, युवा के हाथ में आया नया मुकाम।

AI City से प्रदेश को नई स्पीड आज दुनिया में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से आगे बढ़ रहा है। एजुकेशन, खेती, हेल्थ, सिक्योरिटी, इंडस्ट्री, कस्टमर सर्विस और डिजिटल कामों में AI का यूज बढ़ रहा है। ऐसे समय में UP में AI City Lucknow का प्रस्ताव युवाओं के लिए नई दिशा खोल सकता है।

Invest UP के अनुसार, AI City को लखनऊ की वृंदावन योजना IT City में डेवलप करने का प्रस्ताव है। इसके पहले फेज की योजना 20+ एकड़ में है। इसमें AI और डीपटेक के लिए इनक्यूबेशन सेंटर, AI वर्कस्पेस, कंप्यूट फैसिलिटी और टेस्टिंग लैब जैसी फैसिलिटीज शामिल हैं।

यह केवल बड़ी कंपनीज के लिए मौका नहीं है। इससे उन युवाओं को भी फायदा मिल सकता है, जो टेक्नोलॉजी सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आने वाले समय में डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, AI टेस्टिंग, डिजिटल डिजाइन, ऐप सपोर्ट और टेक सपोर्ट जैसे काम बढ़ सकते हैं।

छोटे शहरों से आने वाले युवाओं के लिए यह खास मौका हो सकता है। अगर सही ट्रेनिंग, सही गाइडेंस और सही माहौल मिले, तो वे भी नई टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी जगह बना सकते हैं।

छोटे शहरों के युवा, बड़े सपनों की उड़ान UP की बड़ी ताकत उसके छोटे शहर और कस्बे हैं। यहां के युवा लोकल जरूरतों को अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें पता है कि उनके एरिया में किस चीज की डिमांड है। अगर उन्हें पैसों की मदद, डिजिटल स्किल और मार्केट तक पहुंच मिले, तो वे अपने शहर में ही काम शुरू कर सकते हैं।

AI City और स्टार्टअप का माहौल टेक्नोलॉजी से जुड़े युवाओं के लिए रास्ता खोलता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना छोटे एंटरप्राइज शुरू करने वाले युवाओं को सपोर्ट देती है। वहीं बड़े इन्वेस्टमेंट से नई इंडस्ट्री और नई सर्विसेज बनती हैं। जब ये तीनों बातें साथ चलती हैं, तो रोजगार का दायरा बढ़ता है।

एक युवा फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर सकता है। दूसरा डिजिटल मार्केटिंग या डेटा सर्विस दे सकता है। कोई युवती लोकल प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच सकती है। कोई ट्रेंड युवा मशीन रिपेयर या पैकेजिंग यूनिट चला सकता है।

छोटे शहरों से नई शुरुआत, अपने काम से बनी नई पहचान। ऐसे छोटे काम धीरे-धीरे बड़ा इम्पैक्ट बनाते हैं। परिवार की इनकम बढ़ती है। लोकल लोगों को काम मिलता है। गांव और कस्बे की इकॉनमी मजबूत होती है।

स्किल से तैयारी, स्टार्टअप से भागीदारी आज के समय में केवल डिग्री काफी नहीं है। युवाओं को स्किल भी चाहिए। डिजिटल समझ भी चाहिए। मार्केट की जानकारी भी चाहिए। कस्टमर से बात करने की क्षमता भी चाहिए। यही बातें किसी युवा को जॉब के साथ-साथ अपना काम शुरू करने के लिए भी तैयार करती हैं।

UP स्टार्टअप पॉलिसी में स्टार्टअप इकोसिस्टम, इनक्यूबेशन सेंटर और एंटरप्रेन्योरशिप की सोच को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इससे युवाओं को नए आइडियाज को काम में बदलने की दिशा मिलती है।

कोई युवा टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप शुरू कर सकता है। कोई सर्विस सेक्टर में अपना एंटरप्राइज बना सकता है। कोई लोकल प्रोडक्ट को ब्रांड बनाकर बड़े मार्केट तक ले जा सकता है। कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाकर छोटे कारोबारियों की मदद कर सकता है।

जब योजना, ट्रेनिंग और पैसों की मदद साथ मिलती है, तो छोटा आइडिया भी बड़ा काम बन सकता है। इससे युवा केवल रोजगार खोजने वाला नहीं रहता। वह रोजगार बनाने वाला भी बन सकता है।

स्किल से आत्मविश्वास, स्टार्टअप से प्रयास, युवा लिख रहा विकास का नया इतिहास।

इन्वेस्टमेंट और अपना काम, दोनों से बढ़े नाम बड़ा इन्वेस्टमेंट और युवा एंटरप्रेन्योरशिप एक-दूसरे को मजबूत करते हैं। बड़ी इंडस्ट्री को छोटे सप्लायर चाहिए होते हैं। लोकल सर्विसेज चाहिए होती हैं। पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, रिपेयर, सिक्योरिटी और टेक सपोर्ट जैसे काम चाहिए होते हैं।

दूसरी तरफ छोटे उद्यमियों को बड़े मार्केट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से कस्टमर मिलते हैं। इससे लोकल लेवल पर नया इकॉनॉमिक सर्कल बनता है। जब बड़ी इंडस्ट्री और छोटे एंटरप्राइज साथ चलते हैं, तो प्रदेश में काम के मौके कई गुना बढ़ते हैं।

इस बदलाव का सबसे बड़ा इम्पैक्ट छोटे शहरों और कस्बों के युवाओं पर दिख सकता है। अगर युवा अपने शहर में ही स्किल, कैपिटल और मार्केट से जुड़ जाएं, तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए बाहर जाने पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्री, योजना से सहारा, युवा उद्यमी बने विकास का सितारा।

युवा आगे बढ़ेगा, प्रदेश नई उड़ान भरेगा UP में इन्वेस्टमेंट, AI City Lucknow और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान मिलकर युवाओं के लिए नई दिशा बना रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्री के रास्ते खुल रहे हैं। AI City से टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ने का मौका बन रहा है। युवा उद्यमी योजना से अपना काम शुरू करने वालों को सपोर्ट मिल रहा है।

यह बदलाव केवल जॉब देने या लेने की बात नहीं है। यह युवाओं को भरोसा देने की बात है कि वे अपने हुनर, अपनी सोच और अपनी मेहनत से अपने ही प्रदेश में आगे बढ़ सकते हैं।

जब युवा को मौका मिलता है, तो परिवार मजबूत होता है। जब परिवार मजबूत होता है, तो गांव और शहर की इनकम बढ़ती है। जब लोकल एंटरप्राइज बढ़ते हैं, तो प्रदेश की इकॉनमी को नई स्पीड मिलती है।

इन्वेस्टमेंट से अपॉर्च्युनिटी, AI से रफ्तार UP का युवा अब केवल इंतजार नहीं कर रहा है। वह सीख रहा है। नया काम शुरू कर रहा है। टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है। अपने शहर में ही अपनी पहचान बना रहा है। यही युवा शक्ति आने वाले समय में प्रदेश को रोजगार, एंटरप्राइज और नई सोच की मजबूत दिशा दे सकती है।