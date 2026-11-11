इंस्टाग्राम पर दोस्ती, शादी से मुकरा सिपाही तो प्रेमिका ने खोली धोखे की कहानी
यूपी के शामली में इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद शादी से मुकरा सिपाही तो प्रेमिका ने धोखे की पूरी कहानी खोल दी। प्रेमिका ने सिपाही पर मुकदमा किया है।
शामली, संवाददाता। यूपी के शामली में इंस्टाग्राम दोस्ती और शादी से मुकरा सिपाही तो प्रेमिका ने धोखे की कहानी खोल दी है। गढ़ीपुख्ता क्षेत्र की एक युवती ने आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के मुंडेट कलां निवासी सिपाही पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से मुकरने का आरोप लगाया है। युवती का दावा है कि आरोपी उसे कोर्ट मैरिज कराने के नाम पर हाईकोर्ट भी ले गया, जहां उसके फोटो और हस्ताक्षर कराकर दस्तावेज तैयार करा लिए। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी नोएडा में पीएसी में सिपाही पद पर तैनात बताया गया है।
युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 2021 में इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी पहचान मुंडेट कलां निवासी आकाश से हुई। आरोप है कि कुछ समय बाद युवक अपने चचेरे भाई के साथ उसके घर पहुंचा और बातचीत के दौरान शादी का भरोसा दिलाकर उसे विश्वास में ले लिया। युवती के मुताबिक, 10 मई को आरोपी उसे एक होटल में ले गया। वहां रिसेप्शन पर आधार कार्ड जमा कराने के बाद कमरे में उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। युवती का आरोप है कि उसने घटना के बाद परिजनों को इसकी जानकारी दी, लेकिन शिकायत नहीं की।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि इसके बाद भी युवक शादी का भरोसा देकर उसे कई बार होटल और अपने घर ले गया तथा शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने इनकार कर दिया। युवती ने शिकायत गढ़ीपुख्ता थाने में की।
कोर्ट ले जाकर फोटो और हस्ताक्षर करा लिए
आरोप है कि इसके बाद युवक अपने परिजनों केसाथ थाने पहुंचा और शादी करने का आश्वासन देकर उसे अपने साथ ले गया। दो-तीन नवंबर को वह उसे हाईकोर्ट ले गया। युवती का आरोप है कि वहां कोर्ट मैरिज कराने की बात कहकर उसके फोटो और हस्ताक्षर करा लिए लेकिन दस्तावेज उसे दिखाए नहीं गए।
जांच में जुटी पुलिस
आरोपी ने इन्हें शादी के दस्तावेज बताकर अपने पास रख लिया। वह यही समझती रही कि उसकी शादी हो चुकी है। युवती का कहना है कि बाद में युवक ने शादी से इनकार कर दिया। उधर, इस घटनाक्रम के बाद परिजनों ने भी उसे घर में रखने से मना कर दिया, जिससे वह परेशान होकर पुलिस के पास पहुंची। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें