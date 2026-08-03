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इंस्टाग्राम पर दोस्ती, नशीली पेस्ट्री से बेहोश कर रेप, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग

By Yogesh Yadav
बुलंदशहर/नरसेना, हिटी
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यूपी के बुलंदशहर में इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद एक युवती को बेहोश कर रेप किया गया। इस दौरान अश्लील वीडियो भी बना लिया गया। इसी वीडियो के जरिए युवती को ब्लैकमेल किया गया और ढाई लाख रुपए वसूले गए।

Rape after befriending on Instagram
बुलंदशहर की युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद दरिंदगी की गई (प्रतीकात्मक तस्वीर)

यूपी के बुलंदशहर में सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के बाद राजस्थान के एक युवक पर युवती से दुष्कर्म, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और करीब 2.5 लाख रुपये वसूलने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। युवती की युवक से पिछले साल दोस्ती हुई थी। इसके बाद युवक उसके गांव आ गया और खेत में दरिंदगी को अंजा देने का साथ अश्लील वीडियो बनाया था।

पुलिस को दी तहरीर के अनुसार, पीड़िता नरसेना थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी है। करीब डेढ़ साल पहले उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए राजस्थान के दौसा जिले के ग्राम काच की ढाणी, कीरतपुरा अरनिया जिला दौसा निवासी अंकित सिंह राजपूत से हुई। पीड़िता का आरोप है कि फरवरी 2025 में आरोपी उसके गांव आया और बातों में फंसाकर खेत पर ले गया।

खेत में ले जाकर दरिंदगी

खेत में युवक ने युवती को पेस्ट्री में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया और उसके साथ रेप किया। आरोपी ने इस दौरान वीडियो और फोटो भी बना लिए। इसके बाद आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को मथुरा, वृंदावन, नोएडा और दिल्ली बुलाया। वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी युवक ने अलग-अलग किस्तों में युवती से करीब 2.5 लाख रुपये नकद और ऑनलाइन वसूल लिए।

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राजस्थान भी बुलाकर की जबरदस्ती

पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे राजस्थान भी बुलाया और वहां भी जबरदस्ती की। इस दौरान उसका मोबाइल छीनकर डेटा डिलीट कर दिया। अब आरोपी लगातार धमकी दे रहा है कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वीडियो और फोटो उसके परिजनों और सोशल मीडिया पर भेज देगा।

थाना प्रभारी रामकिशोर गौतम का कहना है पीड़िता की तहरीर के आधार पर राजस्थान निवासी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

ब्लैकमेल से परेशान गैंगरेप पीड़िता दसवीं की छात्रा ने पिया तेजाब

उधर, मेरठ में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई 10वीं की छात्रा ने तेजाब पी लिया। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आरोप है कि दुष्कर्म के आरोपी लगातार छात्रा को ब्लैकमेल कर रहे थे। उसके फोटो वायरल करने की धमकियां दी जा रही थी। इतना ही नहीं परिजनों ने 10 लाख रुपये की मांग किए जाने का आरोप भी लगाया है। पीड़िता के बड़े भाई ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन किशोरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई।

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चार महीने से परेशान कर रहे थे दो किशोर

पीड़िता के भाई के अनुसार उसकी 17 वर्षीय बहन नगर के कॉलेज में कक्षा 10वीं की छात्रा है। आरोप है कि पिछले चार माह से मोहल्ले के दो किशोर उसे काफी परेशान कर रहे थे। ट्यूशन जाते समय रास्ते में रोककर उसके साथ छेड़छाड़ करते, विरोध करने पर धमकियां भी देते थे। आरोप है कि 26 मई को छात्रा ट्यूशन से घर लौट रही थी। इसी दौरान दोनों उसे जबरन कार में बैठाकर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने इस दौरान उसकी फोटो भी खींच ली।

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फोटो वायरल करने की दी थी धमकी

उन्होंने छात्रा को किसी से इस बारे में बताने पर फोटो वायरल करने की धमकी भी दी। किसी तरह वो फोटो मोहल्ले के ही एक किशोर के पास पहुंच गए। उसने भी छात्रा को फोन कर ब्लैकमेल किया और मिलने के लिए कहा। ऐसा न करने पर उसने भी फोटो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। इतना ही नहीं छात्रा से फोटो डिलीट करने के नाम पर 10 लाख रुपये की डिमांड भी कर डाली। इससे तनाव में आई छात्रा ने एक अगस्त को तेजाब पी लिया।

हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तुरंत एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के भाई की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और जांच में जुट गई। थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीन किशोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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