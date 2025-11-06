इंस्टाग्राम पर दोस्ती, होटल में बुलाकर गैंगरेप, राजधानी लखनऊ में सातवीं की छात्रा से दरिंदगी

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में सातवीं की छात्रा को होटल में ले जाकर गैंगरेप किया गया है। आरोपी एक युवक से छात्रा की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। बहकावे में होटल आई छात्रा से युवक के दोस्त ने भी दो दिनों तक दरिंदगी की। अश्लील वीडियो भी बनाया और धमकी दी गई।

यूपी की राजधानी लखनऊ में सातवीं की छात्रा से होटल में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्रा से इंस्टाग्राम पर एक युवक की दोस्ती हुई थी। युवक के बुलाने पर वह मिलने पहुंच गई। युवक स्कार्पियो से मड़ियांव के एक होटल में छात्रा को ले गया। उसके साथ दो अन्य युवक भी थे। विमल और उसके साथ मौजूद एक युवक ने छात्रा से रेप किया। छात्रा का अश्लील वीडियो भी बनाया और वायरल करने की धमकी देकर दो दिनों तक दरिंदगी करते रहे। किसी तरह युवकों के चंगुल से छूटी छात्रा घर पहुंची। इसके बाद परिवारीजनों ने सरोजनीनगर थाने में तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

15 वर्षीय छात्रा सरोजनीनगर इलाके की रहने वाली है। एक फैक्ट्री में नौकरी करने वाली मां ने बताया कि डेढ़ माह पहले बेटी की इंस्टाग्राम पर विमल यादव नाम के लड़के से दोस्ती हुई थी। दोनों की फोन पर बातचीत होने लगी। विमल ने बताया कि वह आगरा एक्सप्रेस-वे के पास रहता है। दो नवंबर को विमल के बुलाने पर रात 10 बजे बेटी घर से निकली। इसके बाद मंगलवार को लौटी तो उसके साथ दरिंदगी की बात पता चली।

बेटी ने बताया कि विमल स्कार्पियो से आया था। उसके साथ पीयूष और शुभम दो अन्य लड़के थे। उसे आईआईएम रोड स्थित होटल में ले गए। वहां बंधक बनाकर विमल और पीयूष ने दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दो दिनों तक होटल में बंधक बनाकर दरिंदगी करते रहे। विरोध करने पर पिटाई भी की। बहुत गिड़गिड़ाने पर उसे कमरे से निकलने दिया। पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद कार से मंगलवार दोपहर उसे घर के पास छोड़कर भाग गए।