फेसबुक पर दोस्ती, होटल में बनाया संबंध, अब दो बच्चों की मां ने कुंवारे युवक से मांगा दस लाख

दिल्ली की रहने वाले दो बच्चों की मां ने आगरा के युवक को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर दोस्ती और होटल में संबध बनाया। फिर युवक को ब्लैकमेल करने लगी। युवक से दस लाख रुपए की मांगने लगी। परेशान युवक ने पहले पुलिस फिर कोर्ट से गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश पर महिला के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।

Dec 05, 2025 08:03 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली की दो बच्चों की मां पर आगरा के कुंवारे युवक ने अपने हुस्न के जाल में फंसाकर संबंध बनाने और अब दस लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। युवक की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से युवती से हुई थी। युवती ने शादी का झांसा देकर युवक से संबंध बनाए फिर ब्लैकमेल करने लगी। युवक ने पैसे देने से इनकार किया तो उस पर मुकदमे दर्ज करा दिए। आखिरकार पीड़ित युवक को न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर युवती के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

अनुपम नगर निवासी 23 वर्षीय अजय जाटव ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। अजय ने दिल्ली के संगम विहार निवासी युवती पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उससे दोस्ती की। खुद को अविवाहित बताकर उसने अजय को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया और उससे संबंध बनाए। महिला ने अजय को शादी करने का झूठा झांसा दिया, जिसके बाद अजय उसके हनी ट्रैप में फंस गया।

विवाहित होने का खुलासा और ब्लैकमेलिंग

कुछ समय बाद अजय को पता चला कि युवती पहले से विवाहित है और दो बच्चों की मां भी है। आरोप है कि यह महिला एक पेशेवर ब्लैकमेलर है और कई अन्य लोगों को इसी तरह फंसाकर लाखों रुपये हड़प चुकी है। युवती ने अजय से 10 लाख रुपये की मांग की और मामला निपटाने का दबाव बनाया।

झूठे मुकदमों से किया गया परेशान

जब अजय ने 10 लाख रुपये देने से इनकार कर दिया तो महिला ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अजय का आरोप है कि रुपये न मिलने पर महिला ने उसकी सामाजिक छवि धूमिल करने के लिए दिल्ली समेत कई स्थानों पर उसके खिलाफ झूठे शिकायती पत्र भेजे और फर्जी मुकदमे दर्ज कराए।

पीड़ित ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच में महिला के लगाए गए आरोप झूठे पाए गए थे। इतना ही नहीं, आगरा में भी दर्ज कराई गई एक पुरानी एफआईआर पर पुलिस अंतिम रिपोर्ट लगा चुकी थी। इसके बावजूद आरोपी महिला बाज नहीं आई और लगातार अजय के घर आकर उसे धमकाती रही और वसूली का प्रयास करती रही।

थाने में लगातार शिकायत करने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो युवक ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी, लेकिन अंततः कोई कार्रवाई न होने पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी तथ्यों की जांच के बाद, आरोपी महिला के खिलाफ तत्काल सदर थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस अब इस हनीट्रैप रैकेट की विस्तृत जांच कर रही है।