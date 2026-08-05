कृष्ण-सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है; सपा के ब्राह्मण सम्मेलन में जुटी भीड़ से अखिलेश का जोश हाई
अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर ब्राह्मण वोटरों को रिझाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण दिया। कहा कि कृष्ण-सुदामा की दोस्ती नई नहीं है। जिन्हें हमारी पौराणिक व्यवस्था की जानकारी होगी उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी की नहीं हुई।
उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ज्यों-ज्यों चुनाव करीब आ रहे हैं त्यों-त्यों हर राजनीतिक दल अपने समीकरणों को दुरुस्त करने की कोशिश कोशिश कर रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बुधवार को कुछ ऐसी कोशिश करते नजर आए। समाजवादी चिंतक और छोटे लोहिया के नाम से मशहूर रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर उन्होंने ब्राह्मणों को रिझाने की पुरजोर कोशिश की। इस कोशिश में उन्होंने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण भी रख दिया।
सपा के ब्राह्मण सम्मेलन में जुटी भीड़ को देखकर गदगद अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है। जनता से सवाल पूछने के अंदाज में उन्होंने कहा कि बताओ कितने हजार साल पुरानी है। किस युग की है दोस्ती, कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी। जिन्हें हमारी पौराणिक व्यवस्था की जानकारी होगी उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं हुई है। यदि दुनिया में कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती का कोई दूसरा उदाहरण हो बता दीजिए। समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है, हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।
बटुकों के अपमान का मुद्दा उठाया
अखिलेश यादव ने महाकुंभ के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रशासन के विवाद और उन्हें स्नान के पालकी पर सवार होकर जाने देने से रोके जाने का मुद्दा उठाते हुए शंकराचार्य जी को धरना देना पड़ा। उनकी मांगों को नहीं माना गया। लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बटुकों के साथ इस सरकार ने कितना अपमान किया वो कोई भूल नहीं सकता। शंकराचार्य जी को डराने के लिए उन पर पॉक्सो वाला झूठा मुकदमा लगाया था।
ये जानबूझकर हारे हैं बांकीपुर चुनाव
बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार का उल्लेख करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव ये जानबूझकर हारे हैं। उन्होंने कहा कि ये जनता को चेक करना चाहते थे कि बिना बेईमानी के ये चुनाव जीत सकते हैं या नहीं। इन्होंने उपचुनाव में यूपी और पश्चिम बंगाल का मॉडल नहीं अपनाया।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी महापाप
अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को महापाप करते हुए कहा कि जब चोरी पकड़ी गई तो छोटे-छोटे कर्मचारियों को पकड़कर जेल भेज दिया। उन्होंने जाति को लेकर आरोप लगा दिया। छोटे कर्मचारी चोरी नहीं कर सकते। इसमें बड़े लोग शामिल रहे होंगे।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें