Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कृष्ण-सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है; सपा के ब्राह्मण सम्मेलन में जुटी भीड़ से अखिलेश का जोश हाई

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर ब्राह्मण वोटरों को रिझाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण दिया। कहा कि कृष्ण-सुदामा की दोस्ती नई नहीं है। जिन्हें हमारी पौराणिक व्यवस्था की जानकारी होगी उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी की नहीं हुई।

Akhilesh Yadav speaking at a programme organised on the occasion of Janeshwar Mishra's birth anniversary
जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ज्यों-ज्यों चुनाव करीब आ रहे हैं त्यों-त्यों हर राजनीतिक दल अपने समीकरणों को दुरुस्त करने की कोशिश कोशिश कर रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बुधवार को कुछ ऐसी कोशिश करते नजर आए। समाजवादी चिंतक और छोटे लोहिया के नाम से मशहूर रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर उन्होंने ब्राह्मणों को रिझाने की पुरजोर कोशिश की। इस कोशिश में उन्होंने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण भी रख दिया।

सपा के ब्राह्मण सम्मेलन में जुटी भीड़ को देखकर गदगद अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है। जनता से सवाल पूछने के अंदाज में उन्होंने कहा कि बताओ कितने हजार साल पुरानी है। किस युग की है दोस्ती, कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी। जिन्हें हमारी पौराणिक व्यवस्था की जानकारी होगी उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं हुई है। यदि दुनिया में कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती का कोई दूसरा उदाहरण हो बता दीजिए। समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है, हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है।

ये भी पढ़ें:PDA में PD का मतलब पंडित, अखिलेश ने फिर दिखाया ब्राह्मण प्रेम; BJP पर निशाना

बटुकों के अपमान का मुद्दा उठाया

अखिलेश यादव ने महाकुंभ के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रशासन के विवाद और उन्हें स्नान के पालकी पर सवार होकर जाने देने से रोके जाने का मुद्दा उठाते हुए शंकराचार्य जी को धरना देना पड़ा। उनकी मांगों को नहीं माना गया। लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बटुकों के साथ इस सरकार ने कितना अपमान किया वो कोई भूल नहीं सकता। शंकराचार्य जी को डराने के लिए उन पर पॉक्सो वाला झूठा मुकदमा लगाया था।

ये भी पढ़ें:UP के 14 जिलों में अगले तीन घंटों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
ये भी पढ़ें:योगी सरकार ने इस इलाके के लिए खोला खजाना, 2022 में सपा ने दी थी कड़ी टक्कर
ये भी पढ़ें:यूपी में दिनदहाड़े एनकाउंटर, एक लाख के इनामी फुरकान को मार गिराया

ये जानबूझकर हारे हैं बांकीपुर चुनाव

बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार का उल्लेख करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव ये जानबूझकर हारे हैं। उन्होंने कहा कि ये जनता को चेक करना चाहते थे कि बिना बेईमानी के ये चुनाव जीत सकते हैं या नहीं। इन्होंने उपचुनाव में यूपी और पश्चिम बंगाल का मॉडल नहीं अपनाया।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी महापाप

अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को महापाप करते हुए कहा कि जब चोरी पकड़ी गई तो छोटे-छोटे कर्मचारियों को पकड़कर जेल भेज दिया। उन्होंने जाति को लेकर आरोप लगा दिया। छोटे कर्मचारी चोरी नहीं कर सकते। इसमें बड़े लोग शामिल रहे होंगे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News Akhilesh Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।