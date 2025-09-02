friends who had vowed to live and die together parted ways decision was taken after a panchayat that lasted for hours साथ जीने-मरने की कसमें खाने वाली सहेलियों की राहें हुईं जुदा, घटों चली पंचायत के बाद फैसला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfriends who had vowed to live and die together parted ways decision was taken after a panchayat that lasted for hours

साथ जीने-मरने की कसमें खाने वाली सहेलियों की राहें हुईं जुदा, घटों चली पंचायत के बाद फैसला

दो युवतियों ने 23 अगस्त को शादी कर ली थी। इसकी जानकारी परिवार के लोगों को हुई तो दोनों को एक दूसरे से मिलने से रोक दिया गया। मामला समाज के बीच चर्चा में आया तो परिवार के लोग और समाज के लोगों ने मिलकर दोनों ही लड़कियों को समझाया लेकिन वह एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी।

Ajay Singh संवाददाता, मैनपुरीTue, 2 Sep 2025 06:40 AM
share Share
Follow Us on
साथ जीने-मरने की कसमें खाने वाली सहेलियों की राहें हुईं जुदा, घटों चली पंचायत के बाद फैसला

साथ जीने और मरने की कसम खाकर शादी रचाने वाली दो सहेलियों के रिश्ते की राहें जुदा हो गई। समाज, परिवार का इस कदर दबाव पड़ा कि दोनों ने घंटों चली पंचायत और समझौते के बाद अलग रहने का फैसला कर लिया। परिवार के लोगों को थाने बुलाया गया और दोनों को सामाजिक रीति-रिवाज और परंपराओं का हवाला देकर समझा दिया गया।

करहल क्षेत्र के एक गांव निवासी दो युवतियों ने 23 अगस्त को शादी कर ली थी। इस शादी की जानकारी परिवार के लोगों को हुई तो दोनों को एक दूसरे से मिलने से रोक दिया गया। मामला समाज के बीच चर्चा में आया तो परिवार के लोग और समाज के लोगों ने मिलकर दोनों ही लड़कियों को समझाया लेकिन वह एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी।

ये भी पढ़ें:गुड न्यूज: सोलर पैनल पर अब रजिस्ट्रेशन और आवेदन शुल्क खत्म, होगी इतने की बचत

मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना तो पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो गया। सोमवार को दोनों लड़कियों को लेकर परिवार के लोग थाने पहुंचे जहां पुलिसकर्मियों ने दोनों से अलग-अलग बात की और दोनों को इससे होने वाले नुकसान से अवगत कराया।

एक-दूसरे से मिलती रहेंगी दोनों युवतियां

परिवार के लोगों और पुलिस ने उन्हें यह बताया कि समाज उनका यह रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करेगा, यह कानूनन भी मान्य नहीं है। इसके बाद दोनों मान गई और शादी के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया। दोनों को यह बताया गया कि वह एक दूसरे से मिलती रहेगी बात करती रहेगी। पुलिस ने दोनों में लिखित समझौता कराया और घरों के लिए रवाना कर दिया। दोनों घर पहुंच गई तो दोनों के ही परिवार के लोगों ने भी राहत की सांस ली है।

ये भी पढ़ें:फेरी, सैलून वाला और दर्जी भी लगे थे ब्रेनवाश में, एक और धर्मांतरण गैंग; 5 अरेस्ट

सहेलियों ने कोर्ट में दिया था शपथ पत्र

दोनों सहेलियों ने 26 अगस्त को कोर्ट में शपथपत्र दाखिल किया था। इसके बाद परिवारों में हड़कंप मच गया था। एक युवती का आरोप था कि अब उसकी सहेली को घरवालों ने कैद कर लिया है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। दोनों सहेलियां साथ स्कूल जाती थीं और एक साथ ही बैठती थीं। साथी छात्राओं में भी दोनों की दोस्ती चर्चा का रहती थी। जब दोनों में प्रेम की बात फैली तो उन्होंने साथ रहने का फैसला कर लिया। इसकी जानकारी परिवार के लोगों को हुई तो दोनों के मिलने पर रोक लगा दी गई। लेकिन मौका पाकर वे 26 अगस्त को कोर्ट पहुंचीं और साथ रहने का शपथ पत्र दाखिल कर दिया। शपथ पत्र में है कि वे दोनों एक साथ पढ़ती हैं और साथ ही रह रही हैं। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकतीं। उन्होंने एक साथ रहने का फैसला कर लिया है। परिवार के लोग उन्हें अलग करते हैं तो यह गलत होगा।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |