साथ जीने-मरने की कसमें खाने वाली सहेलियों की राहें हुईं जुदा, घटों चली पंचायत के बाद फैसला

साथ जीने और मरने की कसम खाकर शादी रचाने वाली दो सहेलियों के रिश्ते की राहें जुदा हो गई। समाज, परिवार का इस कदर दबाव पड़ा कि दोनों ने घंटों चली पंचायत और समझौते के बाद अलग रहने का फैसला कर लिया। परिवार के लोगों को थाने बुलाया गया और दोनों को सामाजिक रीति-रिवाज और परंपराओं का हवाला देकर समझा दिया गया।

करहल क्षेत्र के एक गांव निवासी दो युवतियों ने 23 अगस्त को शादी कर ली थी। इस शादी की जानकारी परिवार के लोगों को हुई तो दोनों को एक दूसरे से मिलने से रोक दिया गया। मामला समाज के बीच चर्चा में आया तो परिवार के लोग और समाज के लोगों ने मिलकर दोनों ही लड़कियों को समझाया लेकिन वह एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी।

मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना तो पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो गया। सोमवार को दोनों लड़कियों को लेकर परिवार के लोग थाने पहुंचे जहां पुलिसकर्मियों ने दोनों से अलग-अलग बात की और दोनों को इससे होने वाले नुकसान से अवगत कराया।

एक-दूसरे से मिलती रहेंगी दोनों युवतियां परिवार के लोगों और पुलिस ने उन्हें यह बताया कि समाज उनका यह रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करेगा, यह कानूनन भी मान्य नहीं है। इसके बाद दोनों मान गई और शादी के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया। दोनों को यह बताया गया कि वह एक दूसरे से मिलती रहेगी बात करती रहेगी। पुलिस ने दोनों में लिखित समझौता कराया और घरों के लिए रवाना कर दिया। दोनों घर पहुंच गई तो दोनों के ही परिवार के लोगों ने भी राहत की सांस ली है।