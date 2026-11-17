दोस्तों ने रस्सी से गला घोंटकर हत्या के बाद गंगनहर में फेंकी लाश, लव अफेयर को लेकर मर्डर
21 साल के रोहित का उसके दोस्तों ने कत्ल कर दिया। हत्या की वजह एक दोस्त की बहन से प्रेम संबंध थे। मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र के रोहटा रोड स्थित गांव सिंधावली का रहने वाला रोहित एक नवंबर से लापता था। पुलिस तभी से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन रोहित का कोई सुराग नहीं लग पाया था।
कंकरखेड़ा (मेरठ), संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक नवंबर से लापता चल रहे गांव सिंधावली निवासी 21 वर्षीय रोहित की हत्या उसके ही दोस्तों ने रस्सी से गला घोंटकर की थी और शव को नहर में फेंक दिया था। हत्या की वजह एक दोस्त की बहन से प्रेम संबंध थे। मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र के रोहटा रोड स्थित गांव सिंधावली का रहने वाला 21 वर्षीय रोहित पुत्र नंद किशोर एक नवंबर से लापता था। परिजनों ने पांच नवंबर को उसकी गुमशुदगी कंकरखेड़ा थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस तभी से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन रोहित का कोई सुराग नहीं लग पाया था।
दरअसल, रोहित का गांव की ही रहने वाली लड़की से एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की वाल्मीकि जाति से थी, जबकि रोहित जाटव समाज से था। गांव के लोगों को दोनों के प्रेम संबंध की जानकारी थी। लोग लड़की के भाई पर इसे लेकर ताने कसते थे। तानों से परेशान भाई ने कई बार रोहित को समझाया भी था। पुलिस के अनुसार लड़की भाई ने 10वीं में पढ़ने वाले अपने चचेरे भाई को इसकी जानकारी दी। चचेरे भाई अपने तीन दोस्तों को इस बारे में बताया। इनमें एक रोहित का दोस्त भी शामिल है। सभी ने मिलकर रोहित को मौत के घाट उतार की साजिश रच डाली।
एक नवंबर को रोहित के दोस्त ने उसे फोन करके कंकरखेड़ा रोहटा रोड पर अंग्रेजी के ठेके पर शराब पीने के लिए बुला लिया। उसके पहुंचने पर सभी ने रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी उसके शव को बाइक पर लेकर गंगनहर पहुंचे और उसे पानी में फेंक दिया। आरोपियों के साथ रोहित के होने की घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने जांच के बाद सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें आरोपी शव को ले जाते हुए दिखे। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों जतिन समेत चार आरोपियों को पकड़ लिया, इनमें तीन नाबालिग हैं, हालांकि लड़की का सगा भाई अभी फरार है।
रोहित की लाश की तलाश में 16 घंटे चला सर्च ऑपरेशन
रोहित की लाश गंगनहर में तलाशने के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। जानी क्षेत्र से गंगनहर में बोट लेकर टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सोमवार को करीब 8 घंटे अभियान चलाया गया और मंगलवार को पूरा दिन टीम लगी रही। 16 घंटे ऑपरेशन के बाद भी रोहित की लाश बरामद नहीं हो सकी। फिलहाल गाजियाबाद और आसपास के सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट किया गया है। दो नवंबर से लेकर अभी तक गंगनहर या इससे जुड़े रजवाहों में मिले सभी शवों को लेकर सूचना मांगी गई है। देरशाम अभियान पूरा किया गया और अब बुधवार को दोबारा अभियान चलेगा।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें