पैसा हड़पने के लिए दोस्त बने जानी दुश्मन; सुनसान जगह ले जाकर युवक का गला घोंट दिया

बुलंदशहर में दोस्त का पैसा हड़पने के लिए तीन दोस्तों ने उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। गला घोंटकर मारने के बाद शव छिपाकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल की राज खुला। सोमवार को पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

यूपी के बुलंदशहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां अनूपशहर पुलिस ने सिद्धार्थ चंद्रा हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने सिद्धार्थ का पैसा हड़पने की चाह में तीनों आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। 21 सितंबर को सिद्धार्थ की हत्या की गई, जबकि उसका शव 24 सितंबर को जहांगीराबाद- दौलतपुर मार्ग पर बरामद हुआ था।

सोमवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी देहात डॉ तेजवीर सिंह ने बताया कि 24 सितंबर को अनूपशहर क्षेत्र में जहांगीराबाद-दौलतपुर रोड पर सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव मिला था। मृतक की शिनाख्त सिद्धार्थ चन्द्रा पुत्र त्रिलोकी चन्द्रा निवासी जसोदिया एन्कलेव फतेहबाद रोड थाना ताजगंज (आगरा) हाल निवासी गाजियाबाद के रूप में हुई। मृतक के भाई आशीष चन्द्रा की तहरीर के आधार पर थाना अनूपशहर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जांच के आधार पर तीन आरोपी बब्लू शर्मा, मोहित उर्फ संजू और नितेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाइक, आलाकत्ल रस्सी और तीन मोबाइल फोन बरामद किए।

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आशीष को होटल में रहना पसंद था। करीब तीन साल पहले होटल में उसकी मुलाकात आरोपी बब्लू शर्मा एवं अन्य से हुई, जो रूम अटेंडर का काम करता था। बब्लू का काम आशीष के शौक पूरे करवाना था। उसके खाते में काफी पैसा था, जिसकी जानकारी बब्लू को हो गई थी। उसने अपने साथी संजू उर्फ मोहित व नितेश शर्मा के साथ आशीष का पैसा हड़पने की योजना बनाई। आशीष द्वारा बब्लू शर्मा से कहा था कि होटल का किराया ज्यादा है। ऐसे में कोई सस्ता मकान दिलवा दो। बब्लू द्वारा एक मकान किराये पर लिया तथा 22 सितंबर की रात में उसको शिफ्ट कर दिया। देखभाल के लिए अपने भाई अंकित को छोड़ दिया था।

बब्लू के भाई अंकित ने उसे फोन कर कहा कि आशीष गाली-गलौज कर उसे परेशान कर रहा है। 23 सितंबर को बब्लू शर्मा, सन्जू उर्फ मोहित व नितेश बाइक पर आए और आशीष को अपने साथ ले गए। जहांगीराबाद दौलतपुर रोड पर ग्राम लोधई के पास सड़क किनारे खेत में रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर फरार हो गए।

शव की गलत पहचान कर पुलिस को किया था गुमराह बब्लू शर्मा द्वारा पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक की शिनाख्त अपने चाचा ओमकार के रूप में की थी। पुलिस द्वारा जांच करने पर ज्ञात हुआ कि बब्लू उपरोक्त के चाचा ओमकार की मौत तीन साल पूर्व हो चुकी है। इसके बाद बब्लू से पूछताछ करने पर मृतक की शिनाख्त सिद्धार्थ चंद्रा उपरोक्त के रूप में हुई थी।