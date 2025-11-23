Hindustan Hindi News
Friends kill recovery agent for Rs 101 loan in lucknow
101 रुपये के लिए दोस्त बने दुश्मन, रात में बुलाकर की रिकवरी एजेंट की हत्या

संक्षेप:

लखनऊ बुधवार देर रात फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट की हत्या 101 रुपये के विवाद में हुई थी। शशि प्रकाश ने एक हफ्ते पूर्व जूता खरीदा था। दरअसल जूता खरीद के दौरान उसने साथी कर्मी से 101 रुपये उधार लिए थे।

Sun, 23 Nov 2025 09:59 PMPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
यूपी के लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां इंदिरानगर सेक्टर आठ चौराहे पर बुधवार देर रात फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट शशि प्रकाश उपाध्याय की हत्या 101 रुपये के विवाद में हुई थी। शशि प्रकाश ने एक हफ्ते पूर्व जूता खरीदा था। जूता खरीद के दौरान उसने साथी कर्मी अंगद से 101 रुपये उधार लिए थे। रुपये लेने के लिए अंगद अपने दो साथियों के साथ घटना के दिन चौराहे पर पहुंचा था। फोन कर शशि प्रकाश को बुलाया था। रुपयों को लेकर दोनों के बीच विवाद और मारपीट हुई। इस बीच अंगद और दो अन्य ने मिलकर शशि प्रकाश की हत्या कर दी थी। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है अंगद की तलाश में दबिश दे रही हैं।

पुलिस उपायुक्त पूर्वी शशांक सिंह के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में गोंडा जनपद के खोड़रे बंगला का रहने वाला अखिलेश कुमार, आजमगढ़ के कंधरापुर इलाके के भैसौड़ा निवासी प्रिंस उर्फ अरुण यादव है। दोनों को कमता चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, दो मोबाइल फोन और 750 रुपये बरामद किए गए हैं। तीसरे आरोपी अंगद की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। अंगद अंबेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर मार्केट का रहने वाला है। वह शशि प्रकाश उपायध्याय का पड़ोसी है। एसीपी गाजीपुर अनिद्य विक्रम सिंह के मुताबिक अंगद, अखिलेश और प्रिंस को अपने साथ ही विष्णु फाइनेंस कंपनी में काम पर लगा रखा था।

तीनों शशि प्रकाश के अंडर में काम करते थे। शशि प्रकाश यहां सेक्टर आठ इंदिरानगर में रहता था। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि करीब एक हफ्ते पूर्व शशि प्रकाश जूते खरीद रहा था। सभी साथी साथ में थे। उसके पास कुछ रुपये कम पड़ गए थे। उसने अंगद से 101 रुपये उधार लिए थे। अंगद ने रुपये दे दिए थे। दो दिन से अंगद, शशि प्रकाश से उधारी के रुपये मांग रहा था। वह टाल मटोल कर रहा था। बुधवार की रात अंगद ने करीब 10 बजे शशि प्रकाश को फोन कर सेक्टर आठ चौराहे पर मिलने के लिए बुलाया। शशि पहुंचा तो अंगद से गाली-गलौज और विवाद शुरू हो गया। हाथापाई शुरू हुई। इसके बाद सभी से मारपीट हो गई। अंगद ने कांच का टुकड़े से शशि प्रकाश के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए थे। प्रहार से वह खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ा था। इसके बाद तीनों हमलावर भाग निकले थे। शशि प्रकाश को पुलिस लोहिया अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस को देखकर भागे, दौड़ाकर दबोचा

एसीपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर शनिवार रात पुलिस टीम कमता चौराहे पर पहुंची। कमता के पास प्रिंस और अखिलेश दोनों खड़े थे। पुलिस को देखकर दोनों भागे। पुलिस ने दौड़ाकर उन्हें घेराबंदी कर धर दबोचा।

