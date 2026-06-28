दुल्हन लाने के बहाने मांगी दोस्त की 76 लाख की BMW, फिर डोल गई नीयत; लौटाने से किया इनकार

सहारनपुर में एक व्यापारी को अपने करीबियों पर भरोसा करना उस वक्त भारी पड़ गया, जब दोस्तों ने शादी में दुल्हन लाने के बहाने उसकी 76 लाख रुपये की चमचमाती नई BMW कार मांग ली, लेकिन बाद में उनकी नीयत डोल गई। कार वापस करने के बजाय आरोपियों ने उस पर कब्जा जमा लिया।

UP News: यूपी के सहारनपुर में दोस्तों की नीयत खराब होने का एक ऐसा अजब-गजब मामला सामने आया है, जिसने दोस्ती के भरोसे को तार-तार कर दिया। दरअसल, एक शख्स को अपने करीबियों पर भरोसा करना उस वक्त भारी पड़ गया, जब शादी में दुल्हन लाने के बहाने व्यापारी की 76 लाख रुपये की चमचमाती नई BMW कार मांग ली, लेकिन बाद में उनकी नीयत डोल गई। कार वापस करने के बजाय आरोपियों ने उस पर कब्जा जमा लिया और गाड़ी लौटाने से साफ इनकार कर दिया। अब कोर्ट के कड़े रुख और आदेश के बाद कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने धोखेबाज दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

कोतवाली सदर बाजार के पॉश एरिया मिशन कंपाउंड निवासी मैसर्स अवध ट्रेडिंग कंपनी के संचालक संजीव कपूर ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि उनकी फर्म के नाम से फरवरी 2026 में नई बीएमडब्ल्यू एक्स-3 कार करीब 76 लाख रुपये में खरीदी गई थी। कार खरीदने के लिए उन्होंने बैंक से 65 लाख रुपये का लोन लिया, जबकि बाकी रकम अपनी फर्म के खाते से आरटीजीएस के माध्यम से कार डीलर को भेजी। आरोप है कि कोर्ट रोड निवासी हरि प्रकाश मित्तल, नवीन मित्तल और वंश मित्तल ने भरोसा दिलाया कि उनकी पहचान के कारण दिल्ली स्थित बीएमडब्ल्यू शोरूम से कार कम दाम पर मिल जाएगी।