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दुल्हन लाने के बहाने मांगी दोस्त की 76 लाख की BMW, फिर डोल गई नीयत; लौटाने से किया इनकार

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, सहारनपुर
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सहारनपुर में एक व्यापारी को अपने करीबियों पर भरोसा करना उस वक्त भारी पड़ गया, जब दोस्तों ने शादी में दुल्हन लाने के बहाने उसकी 76 लाख रुपये की चमचमाती नई BMW कार मांग ली, लेकिन बाद में उनकी नीयत डोल गई। कार वापस करने के बजाय आरोपियों ने उस पर कब्जा जमा लिया।

दुल्हन लाने के बहाने मांगी दोस्त की 76 लाख की BMW, फिर डोल गई नीयत; लौटाने से किया इनकार

UP News: यूपी के सहारनपुर में दोस्तों की नीयत खराब होने का एक ऐसा अजब-गजब मामला सामने आया है, जिसने दोस्ती के भरोसे को तार-तार कर दिया। दरअसल, एक शख्स को अपने करीबियों पर भरोसा करना उस वक्त भारी पड़ गया, जब शादी में दुल्हन लाने के बहाने व्यापारी की 76 लाख रुपये की चमचमाती नई BMW कार मांग ली, लेकिन बाद में उनकी नीयत डोल गई। कार वापस करने के बजाय आरोपियों ने उस पर कब्जा जमा लिया और गाड़ी लौटाने से साफ इनकार कर दिया। अब कोर्ट के कड़े रुख और आदेश के बाद कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने धोखेबाज दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

कोतवाली सदर बाजार के पॉश एरिया मिशन कंपाउंड निवासी मैसर्स अवध ट्रेडिंग कंपनी के संचालक संजीव कपूर ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि उनकी फर्म के नाम से फरवरी 2026 में नई बीएमडब्ल्यू एक्स-3 कार करीब 76 लाख रुपये में खरीदी गई थी। कार खरीदने के लिए उन्होंने बैंक से 65 लाख रुपये का लोन लिया, जबकि बाकी रकम अपनी फर्म के खाते से आरटीजीएस के माध्यम से कार डीलर को भेजी। आरोप है कि कोर्ट रोड निवासी हरि प्रकाश मित्तल, नवीन मित्तल और वंश मित्तल ने भरोसा दिलाया कि उनकी पहचान के कारण दिल्ली स्थित बीएमडब्ल्यू शोरूम से कार कम दाम पर मिल जाएगी।

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कार खरीदने के बाद आरोपियों ने कारोबारी संजीव कपूर को भरोसे में लेकर उसका रजिस्ट्रेशन नोएडा के पते पर कराने की बात कही। कुछ समय बाद उन्होंने वंश मित्तल की शादी में दुल्हन लाने के लिए नई बीएमडब्ल्यू एक्स-3 कार कुछ दिनों के लिए मांगी। दोस्ती और विश्वास के चलते संजीव ने कार उन्हें सौंप दी। शादी संपन्न होने के बाद जब उन्होंने कार वापस मांगी तो आरोपी लगातार बहाने बनाकर टालते रहे। इस बीच संजीव को पता चला कि कार का फास्टैग भी आरोपियों ने अपने खाते से लिंक कर लिया है और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आरोप है कि 10 मई को जब संजीव कपूर ने दोबारा कार लौटाने की बात कही तो हरि प्रकाश मित्तल और नवीन मित्तल ने उनके साथ गाली-गलौज की और साफ तौर पर कार लौटाने से इनकार कर दिया। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर सदर बाजार कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर चंद्रसेन सैनी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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