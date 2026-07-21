2 करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए दोस्त से ही धोखा! प्लॉट गिरवी रखकर खरीदी कार, फिर टीचर को किया अगवा

कन्नौज में एक शख्स ने 2 करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए अपने दोस्त को ही अगवा कर लिया। इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहले खेत गिरवी रखा और फिर सेकंड हैंड कार खरीदी। हालांकि पुलिस ने उसके मनसूबों पर पानी फेरते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

UP News: यूपी से कन्नौज जिले में पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने शिक्षक अपहरण कांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। नोएडा में फाइनेंस कंपनी डूबने के कारण 2 करोड़ के भारी कर्ज में डूबे दोस्त ने अपने ही जिगरी दोस्त और शिक्षक राहुल कुमार राजपूत के अपहरण की खौफनाक साजिश रच डाली। मुख्य आरोपी अविनाश राजपूत पढ़ा-लिखा होने के साथ-साथ राहुल के परिवार की मजबूत आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था।

आरोपी को पता था कि राहुल के पिता रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और बहन भी शिक्षिका है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि अविनाश ने राहुल की कमजोर मानसिक स्थिति का फायदा उठाने की सोची। उसने राहुल को एक सॉफ्ट टारगेट माना, जिसे आसानी से डराकर तुरंत 10 लाख की फिरौती वसूली जा सके। इस साजिश में उसने अपने साथी सर्वेन्द्र, केशव और सागर को भी शामिल किया। योजना के तहत उसने अपना एक प्लॉट 2 लाख में गिरवी रखकर दिल्ली से एक पुरानी स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी और दोपहर में स्कूल की छुट्टी के वक्त रास्ते से राहुल का अपहरण कर नोएडा ले गया। पुलिस की घेराबंदी और बढ़ते दबाव के आगे आखिरकार किडनैपर्स के हौसले पस्त हो गए और वे शिक्षक को बिना फिरौती लिए ही दिल्ली के लाल कुआं पर छोड़कर भाग निकलेl आखिरकार संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर तीन आरोपियों दबोच लिया।

प्लॉट गिरवी रख खरीदी कार अपराध जगत में आमतौर पर चोरी के वाहनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस मामले में मुख्य आरोपी अविनाश ने बाकायदा कानूनी तरीके से अपराध की बिसात बिछाई। 2 करोड़ के कर्ज के ब्याज से दबे अविनाश ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहले अपना एक प्लॉट 2 लाख में गिरवी रखा। उस रकम से उसने दिल्ली जाकर सेकंड-हैंड स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी। इसके बाद आरोपियों ने बाकायदा दोपहर में स्कूल के आसपास रेकी की, ताकि कम भीड़भाड़ का फायदा उठाकर आसानी से शिक्षक को जबरन गाड़ी में डाला जा सके।

किडनैपरों का असली मकसद सिर्फ 10 लाख रुपये नहीं, बल्कि एक करोड़ रुपये की मोटी रकम वसूलना था। राहुल का अपहरण करने के बाद उन्हें गाजियाबाद में बंधक बनाया गया था। शुरुआती योजना के तहत परिजनों की घबराहट और डर का फायदा उठाकर तुरंत 10 लाख रुपये ऐंठने की साजिश थी। आशंका जताई जा रही है कि यदि पहली मांग पूरी हो जाती, तो आरोपी परिजनों पर दबाव बनाकर एक करोड़ की फिरौती वसूलते। वहीं अपहरण में नेपाल कनेक्शन सामने आया है। आरोपी सर्वेंद्र के चाचा के जरिए नेपाल में रह रहे ब्रजपाल से संपर्क हुआ। योजना ब्रजपाल के बैंक खाते में फिरौती की रकम मंगवाने की थी।

पिता की तहरीर पर मुकदमा पीड़ित शिक्षक राहुल के पिता देशराज की तहरीर पर पुलिस ने अविनाश, सर्वेंद्र, केशव उर्फ पंडित और सागर कश्यप के खिलाफ अपहरण और फिरौती का मुकदमा दर्ज किया है। जबकि फरार आरोपी सागर और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पकड़े गए मुख्य आरोपी अविनाश राजपूत, सर्वेंद्र कुमार कुशवाहा, केशव अवस्थी और सागर कश्यप भी गिरोह का हिस्सा है।