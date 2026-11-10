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मर्दानगी पर तंज कसा तो दोस्त को घोंपा चाकू, शराब पार्टी में कत्ल; लाश मकान में बंद कर युवक फरार

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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मेरठ में एक शराब पार्टी के दौरान मर्दानगी पर तंज कसने पर एक युवक ने अपने दोस्त की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वह लाश को एक मकान में बंद कर अपने गांव फरार हो गया। सुबह आरोपी के कपड़ों पर खून लगा देख परिवारीजनों ने पूछताछ की। तब घटना का खुलासा हुआ।

Crime representative image
अपराध की सांकेतिक फोटो

मेरठ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मेरठ के टीपीनगर क्षेत्र के हरदेवनगर में शराब पार्टी के दौरान मर्दानगी पर तंज करने युवक ने दोस्त की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश को मकान में बंद कर आरोपी अपने गांव बहसूमा फरार हो गया। सुबह के समय आरोपी के कपड़ों पर खून देखकर परिजनों ने पूछताछ की और इसके बाद हत्या का खुलासा हुआ। परिजनों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद लाश बरामद की गई। हत्या की जानकारी पर मृतक के परिजनों ने थाने पर हंगामा कर दिया। पुलिस ने किसी तरह से मामला संभाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया।

बहसूमा निवासी विशाल टीपीनगर के हरदेवनगर में किराये में मकान में रह रहा था और यहीं पर फाजलपुर निवासी सनी उर्फ लल्ला के साथ मजदूरी कर रहा था। दोनों में दोस्ती हो गई थी। सोमवार देररात विशाल ने सनी को अपने हरदेव नगर स्थित आवास पर दारू पार्टी के लिए बुलाया था। दोनों रात के समय शराब पी रहे थे। इसी दौरान सनी उर्फ लल्ला ने विशाल की मर्दानगी को लेकर टिप्पणी कर दी। कहा कि विशाल की पत्नी काफी समय से मायके में रह रही है और किसी अन्य युवक से उसका प्रेम प्रसंग है। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और विशाल ने चाकू निकालकर सनी के सीने पर कई वार कर दिए। इसके बाद गर्दन में भी चाकू घोंप दिया और ईंट लेकर चेहरे-सिर पर भी वार किए। गंभीर चोटों के चलते सनी की मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को मकान के अंदर ही छोड़ दिया और बाहर से ताला लगाकर अपने गांव बहसूमा चला गया।

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मंगलवार सुबह जब विशाल उठा तो उसके कपड़ों पर खून लगा देखकर परिजनों ने पूछताछ की। नशा उतरने पर विशाल ने परिजनों को हत्या करने की बात बता दी। विशाल को उसकी मां अपने साथ बहसूमा थाने लेकर पहुंची और बेटे द्वारा हत्या करने का खुलासा किया। बहसूमा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर टीपीनगर पुलिस को सूचना दी। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। सूचना पर टीपीनगर पुलिस आरोपी को लेकर हरदेव नगर पहुंची। मकान का ताला खुलवाकर अंदर देखा तो सनी का शव पड़ा मिला। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी भिजवा दिया। सनी अविवाहित था और चार भाइयों में सबसे छोटा था।

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थाने पर परिजनों का हंगामा

हत्या की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन टीपीनगर थाने पहुंच गए और हंगामा किया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मृतक के भाई रिंकू की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि हत्या में अकेला विशाल ही शामिल था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

क्या बोली पुलिस

मेरठ के एसपी सिटी विनायक भोसले ने बताया कि शराब पीने के दौरान दोनों दोस्तों में कुछ विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर विशाल ने सनी की हत्या कर दी। मृतक के भाई रिंकू की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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