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नौवीं के छात्र को फुसलाकर नैनीताल ले गई दोस्त की भाभी, होटल में बनाए शारीरिक संबंध

Apr 19, 2026 07:20 am ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
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नाबालिग छात्र के परिवार को बताए बिना महिला उसे लेकर नैनीताल चली गई। नैनीताल के होटल में छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाए और चुपके से उसका अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिया। परिवारवालों ने छात्र को पुलिस की मदद से बरामद तो कर लिया लेकिन घर लौटने के बाद भी छात्र परेशान और गुमसुम रहने लगा।

नौवीं के छात्र को फुसलाकर नैनीताल ले गई दोस्त की भाभी, होटल में बनाए शारीरिक संबंध

UP News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां नौंवी में पढ़ने वाले एक नाबालिग छात्र को उसके दोस्त की भाभी बहला-फुसला कर नैनीताल लेकर चली गई। वहां एक होटल में उसने छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाए। चुपके से छात्र का अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिया। इसके बाद घरवालों की शिकायत पर पुलिस ने छात्र को तो बरामद कर लिया लेकिन दोस्त की भाभी के पास अश्लील फोटो-वीडियो होने से वह परेशान और गुमसुम रहने लगा। इसके बाद उसने फोटो-वीडियो वायरल करने के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग की। आरोपी महिला को लखनऊ की ठाकुरगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

ठाकुरगंज की एक कालोनी की रहने वाली महिला ने बताया कि उनका 17 वर्षीय बेटा कक्षा नौ का छात्र है। कैंपवेल रोड निवासी बेटे के दोस्त की भाभी ने 17 फरवरी को उसे मिलने के लिए बुलाया था। बेटा उससे मिलने गया तो बिना किसी को बताए उसे अपने साथ लेकर नैनीताल चली गई। इधर, बेटा जब घर नहीं लौटा तो परिवारीजन परेशान हो गए।

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उन्होंने महिला के घर जाकर पता किया। तब पता चला कि महिला तो उनके बेटे को लेकर नैनीताल चली गई। उसने बिना छात्र के घरवालों को जानकारी दिए ऐसा किया। महिला द्वारा बेटे को नैनीताल ले जाने की जानकारी मिली तो सब हैरान रह गए। उन्होंने ठाकुरगंज थाने पहुंचकर बेटे की गुमुशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

परिवारवालों की शिकायत पर ऐक्शन में आई पुलिस ने छात्र को सकुशल बरामद कर लिया और परिवार को सौंप दिया। बेटा घर आ गया लेकिन वह परेशान और गुमसुम ही रहा। बेटे की यह हालत देखकर परिवारीजनों को चिंता हुई। उन्होंने बेटे से महिला और नैनीताल जाने के बारे में धीरे-धीरे पूछना शुरू कर दिया। कई बार पूछने पर बेटे ने बताया कि महिला ने बहाने से बुलाया था।

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फिर उसे साथ में नैनीताल ले गई। रास्ते में ही उसने मोबाइल और सिम तोड़ दिया था। होटल में ले जाकर महिला ने छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाए। यही नहीं चुपके से इसका फोटो और वीडियो भी बना लिया। छात्र द्वारा सारी बातें बताए जाने के बाद परिवारीजनों ने एक बार फिर पुलिस से महिला की शिकायत की। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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