नौवीं के छात्र को फुसलाकर नैनीताल ले गई दोस्त की भाभी, होटल में बनाए शारीरिक संबंध

नाबालिग छात्र के परिवार को बताए बिना महिला उसे लेकर नैनीताल चली गई। नैनीताल के होटल में छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाए और चुपके से उसका अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिया। परिवारवालों ने छात्र को पुलिस की मदद से बरामद तो कर लिया लेकिन घर लौटने के बाद भी छात्र परेशान और गुमसुम रहने लगा।

UP News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां नौंवी में पढ़ने वाले एक नाबालिग छात्र को उसके दोस्त की भाभी बहला-फुसला कर नैनीताल लेकर चली गई। वहां एक होटल में उसने छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाए। चुपके से छात्र का अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिया। इसके बाद घरवालों की शिकायत पर पुलिस ने छात्र को तो बरामद कर लिया लेकिन दोस्त की भाभी के पास अश्लील फोटो-वीडियो होने से वह परेशान और गुमसुम रहने लगा। इसके बाद उसने फोटो-वीडियो वायरल करने के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग की। आरोपी महिला को लखनऊ की ठाकुरगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

ठाकुरगंज की एक कालोनी की रहने वाली महिला ने बताया कि उनका 17 वर्षीय बेटा कक्षा नौ का छात्र है। कैंपवेल रोड निवासी बेटे के दोस्त की भाभी ने 17 फरवरी को उसे मिलने के लिए बुलाया था। बेटा उससे मिलने गया तो बिना किसी को बताए उसे अपने साथ लेकर नैनीताल चली गई। इधर, बेटा जब घर नहीं लौटा तो परिवारीजन परेशान हो गए।

उन्होंने महिला के घर जाकर पता किया। तब पता चला कि महिला तो उनके बेटे को लेकर नैनीताल चली गई। उसने बिना छात्र के घरवालों को जानकारी दिए ऐसा किया। महिला द्वारा बेटे को नैनीताल ले जाने की जानकारी मिली तो सब हैरान रह गए। उन्होंने ठाकुरगंज थाने पहुंचकर बेटे की गुमुशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

परिवारवालों की शिकायत पर ऐक्शन में आई पुलिस ने छात्र को सकुशल बरामद कर लिया और परिवार को सौंप दिया। बेटा घर आ गया लेकिन वह परेशान और गुमसुम ही रहा। बेटे की यह हालत देखकर परिवारीजनों को चिंता हुई। उन्होंने बेटे से महिला और नैनीताल जाने के बारे में धीरे-धीरे पूछना शुरू कर दिया। कई बार पूछने पर बेटे ने बताया कि महिला ने बहाने से बुलाया था।