फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट और 2.50 करोड़ साफ, कंबोडिया में बैठा 'मैक' ऐसे चला रहा है ठगी का नेटवर्क

फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट और 2.50 करोड़ साफ, कंबोडिया में बैठा 'मैक' ऐसे चला रहा है ठगी का नेटवर्क

संक्षेप:

कानपुर में कारोबारी से ढाई करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी में मुख्य मास्टरमाइंड कंबोडिया का नाम मैक सामने आया है, जिसे क्राइम ब्रांच अभी सही पहचान के लिए खोज रही है। पहचान होने पर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा।

Jan 02, 2026 08:58 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
यूपी के कानपुर के कारोबारी से ढाई करोड़ की ठगी में कंबोडिया का एक नाम ‘मैक’ सामने आया है। इसी को ठगी का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। हालांकि क्राइम ब्रांच को इस नाम के सही होने पर शक है। इसलिए क्राइम ब्रांच ने पहचान के लिए कवायद शुरू कर दी है। पहचान होने पर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया जाएगा।

चकेरी के सफीपुर प्रथम निवासी राहुल केसरवानी के पास मई 2025 में फेसबुक पर एक युवती की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। युवती ने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनको एक वेबसाइट में जोड़ा। इसके बाद मुनाफे का लालच देकर उनसे 14 जून से 9 दिसंबर के बीच 2.50 करोड़ रुपये ठग लिए गए। मामले में क्राइम ब्रांच ने बाबूपुरवा निवासी ओसामा, जाजमऊ निवासी मो. आरिफ, बाबूपुरवा निवासी मो. यूसुफ, ईसाई मैदान बाबूपुरवा निवासी सावेज, बाबूपुरवा निवासी मो. फैज, प्रयागराज के करेली जीटीबी नगर निवासी अल हुमैद और फीलखाना चटाई मोहल्ला निवासी मोनू बिलाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

पकड़ा गया ओसामा इंस्टाग्राम पर करता था चैट

कंबोडिया में बैठे मास्टर माइंड से टेलीग्राम पर ओसामा की चैट मिली है, जिसकी जांच हुई तो मैक नाम सामने आया। अधिकारियों के मुताबिक इस संबंध में विदेश मंत्रालय को भी रिपोर्ट भेज दी गई है। बता दें दो डॉक्टरों और एक पैथालॉजिस्ट से 5.70 करोड़ रुपये की ठगी मामले में भी क्राइम ब्रांच के हाथ एजेंट लगे थे। मास्टर माइंड कंबोडिया के निकले। इस प्रकरण में भी मास्टर माइंड की तलाश हो रही है। पहचान स्पष्ट होने पर रेड कार्नर नोटिस जारी कराया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय लोगों को नौकरी व अन्य तरीके से लालच देकर यह मास्टर माइंड बुलाते हैं और उन्हें साइबर स्लेव बनाकर ठगी कराते हैं।

डीसीपी क्राइम अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि ओसामा कंबोडिया के मास्टर माइंड के संपर्क में था और अक्सर बातचीत करता था। एक नाम सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। पहचान सामने आने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

