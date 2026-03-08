दिल्ली से कानपुर आया दोस्त, शादी में डांस करते-करते जमीन पर गिरा युवक, कुछ ही देर में मौत
कानपुर देहात में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। दिल्ली से दोस्त की शादी में शामिल होने आया एक युवक डीजे पर डांस करते-करते अचानक से जमीन पर गश खाकर गिर गया।
यूपी के कानपुर देहात में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। दिल्ली से दोस्त की शादी में शामिल होने आया एक युवक डीजे पर डांस करते-करते अचानक से जमीन पर गश खाकर गिर गया। युवक के अन्य दोस्तों की नजर जब उस पर पर पड़ी तो उसे होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं उठा। युवक को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। युवक के दोस्त शव लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जबकि विवाह की रस्में सादगी से पूरी कर दुल्हन की विदाई कर दी गई।
भवनपुर गांव के मजरा मनकी निवासी सुनील कुमार ने अपनी पुत्री सोनम की शादी इटावा के अड्डा भगवान निवासी मनी कुशवाहा पुत्र कमल सिंह से तय की थी। दूल्हा मनी दिल्ली में निजी नौकरी करता है। शनिवार रात इटावा से बारात मनकी पहुंची थी। शादी में शामिल होने दिल्ली के अशोक विहार स्थित शास्त्री नगर निवासी 30 वर्षीय ऋषभ बरतला पुत्र राजेश अपने दोस्तों के साथ आया था।
परिवार का इकलौता था युवक
रात करीब 12 बजे बारात पहुंचने के बाद नाश्ता हुआ। भोर करीब चार बजे द्वारचार के दौरान डीजे पर डांस करते समय ऋषभ अचानक गश खाकर गिर पड़ा। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। उसके दोस्त और लड़की पक्ष के लोग आनन-फानन में उसे सीएचसी रसूलाबाद ले गए, जहां डॉ. शैलेंद्र कुमार ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इकलौते बेटे की मौत खबर से उसके परिजन बेहाल हो गए। परिजनों के कहने पर दोस्त ऋषभ का शव लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं दूल्हे के दोस्त की मौत से शादी का माहौल गमगीन हो गया और फेरों की रस्म सादगी से पूरी कर दूल्हा-दुल्हन की विदाई कर दी गई।
जवान को माइनर अटैक, गिरने से सिर में आई चोट, मौत
वहीं दूसरी ओर बरेली में जंक्शन के एक नंबर प्लेटफार्म पर दुर्गापुर के जवान को माइनर अटैक आने से गिर गया। उसके सिर में चोट आने से मौत हो गई। चबूतरे से गिरते हुए उनका एक फुटेज प्राप्त हुआ है। बिहार के दुर्गापुर स्थित राम उग्रह निवासी जीआरईएफ के जवान 56 वर्षीय रामउग्रह शनिवार रात जंक्शन के एक नंबर प्लेटफार्म पर पड़ा देखा गया। उनकी मौत हो चुकी थी। जांच पड़ताल में एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें वे पेड़ के चबूतरे पर बैठकर पसीना पोछते दिख रहे हैं। बाद में गिरते हुए भी एक फुटेज मिला है। पोस्टमार्टम में उन्हें माइनर अटैक और सिर में चोट पाई गई। रविवार शाम को पोस्टमार्टम कराकर परिवार वाले शव घर ले गये।
