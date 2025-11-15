Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFriend forced her into a wrong act Drunk woman asks passersby for help
सहेली ने गलत काम के लिए मजबूर किया…नशे में धुत युवती ने राहगीरों से मांगी मदद, वीडियो वायरल

सहेली ने गलत काम के लिए मजबूर किया…नशे में धुत युवती ने राहगीरों से मांगी मदद, वीडियो वायरल

संक्षेप: कानपुर में नशे में धुत एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें वह रोते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाती दिखाई दे रही है। युवती का कहना है उसकी ही एक सहेली उससे गलत काम करने का दबाव डाला।

Sat, 15 Nov 2025 09:24 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर में नशे में धुत एक युवती का वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जिसमें वह रोते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाती दिखाई दे रही है। वायरल वीडियो के अनुसार युवती ने आरोप लगाया है कि उसकी ही एक सहेली उसे बहला-फुसलाकर होटल ले गई और वहां उस पर गलत काम करने का दबाव डाला गया। विरोध करने पर उसकी पिटाई की गई और मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह घटना बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली स्थित मिड नाइट होटल के बाहर शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। 1.41 मिनट के वायरल वीडियो में युवती कंधे पर बैग टांगे सड़क किनारे रोती दिखाई पड़ती है। नशे की हालत के कारण वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। राहगीरों ने जब उससे रोने का कारण पूछा तो युवती ने बताया कि उसकी एक सहेली उसे होटल लेकर आई थी और होटल में मौजूद कुछ लोगों ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। इंकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई और फोन छीन लिया गया।

ये भी पढ़ें:निकायों में प्रतिनियुक्ति पर रखे जाएंगे 154 ईओ, चयन प्रकिया पर उठे सवाल

एक अन्य वायरल वीडियो में कुछ लोग युवती को बाइक पर बैठाकर ले जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि मामला संज्ञान में ले लिया गया है। पुलिस टीम युवती की पहचान और घटना के वास्तविक तथ्यों की जांच में जुटी है। होटल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हो सके। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वीडियो में दिखाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।

ये भी पढ़ें:तीन शादियां, 2 बच्चे; चौथी करने की फिराक में था पति, पोल खुली तो...
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |