सहेली ने गलत काम के लिए मजबूर किया…नशे में धुत युवती ने राहगीरों से मांगी मदद, वीडियो वायरल

संक्षेप: कानपुर में नशे में धुत एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें वह रोते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाती दिखाई दे रही है। युवती का कहना है उसकी ही एक सहेली उससे गलत काम करने का दबाव डाला।

यूपी के कानपुर में नशे में धुत एक युवती का वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जिसमें वह रोते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाती दिखाई दे रही है। वायरल वीडियो के अनुसार युवती ने आरोप लगाया है कि उसकी ही एक सहेली उसे बहला-फुसलाकर होटल ले गई और वहां उस पर गलत काम करने का दबाव डाला गया। विरोध करने पर उसकी पिटाई की गई और मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है।

यह घटना बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली स्थित मिड नाइट होटल के बाहर शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। 1.41 मिनट के वायरल वीडियो में युवती कंधे पर बैग टांगे सड़क किनारे रोती दिखाई पड़ती है। नशे की हालत के कारण वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। राहगीरों ने जब उससे रोने का कारण पूछा तो युवती ने बताया कि उसकी एक सहेली उसे होटल लेकर आई थी और होटल में मौजूद कुछ लोगों ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। इंकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई और फोन छीन लिया गया।