दोस्त ने युवती के साथ की घिनौनी हरकत, खेत में बुलाकर तार-तार की इज्जत, दोस्तों से भी लुटवाई आबरू
आगरा में एक युवती के साथ उसके दोस्त ने दरिंदगी की। युवक ने अपने दोस्तों से युवती का गैंगरेप करवाया। गैंगरेप का वीडियो वायरल हुआ तो घटना की जानकारी हुई। घटना एक महीने पुरानी बताई जा रही है।
Agra News: यूपी के आगरा में युवती से दरिंदगी का मामला सामने आया है। युवती ने जिस दोस्त पर भरोसा किया उसी दोस्त ने उसकी आबरू तार-तार कर दी। खेत में बुलाकर युवती से दरिंदगी की। आरोपी युवक ने दोस्तों को बुलाकर उसका गैंगरेप करवाया। एक महीने पहले हुई इस घटना का खुलासा तब हुआ जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गैंगरेप के समय युवकों ने उसका चुपके से वीडियो बना लिया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने दो युवकों को पकड़ लिया है। तीन युवकों के नाम और प्रकाश में आए हैं। उनकी तलाश की जा रही है। घटना से इलाके में जातीय तनाव है।
डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि युवती को गांव के छोटा नाम के युवक ने 17 जून 2026 मिलने के लिए खेत में बुलाया था। दोनों के बीच दोस्ती थी। छोटा ने युवती के साथ दुराचार किया। आरोप है कि इस दौरान आकाश नाम के युवक ने उसके हाथ पकड़े। विशाल नाम के युवक ने वीडियो बनाया। इस घटना में दो अन्य युवकों के नाम युवती ने बताए हैं। पुलिस ने विशाल और छोटा को पकड़ लिया है। रविवार को पुलिस ने वीडियो के आधार पर खुद ही युवती की पहचान की। उसे थाने बुलाया। तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया है।
वीडियो में फूट-फूटकर रो रही युवती
सोशल मीडिया पर एक मिनट 52 सेकेंड का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें घटना स्थल पर मौजूद एक युवक के सामने युवती फूट-फूटकर रो रही है। वीडियो के आखिर में दो युवक दिखाई देते हैं। बाद में एक युवक बाइक पर आता है। तीनों घटना में मौजूदगी स्वीकार कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में अभी छोटा और विशाल को पकड़ा है।
अपने आप को छुड़ाने की लगा रही गुहार
वीडियो में युवती अपने परिचित युवक से रोते हुए बोल रही है कि मैं तुम पर कबू भरोसा नहीं करेंगो, तुम मोए छुड़वा दो, मैं तुम्हारे पर भरोसा करो पर तुमने मैं संग इतना बुरो काए करो। वीडियो से इतना साफ हो रहा है कि वह अपने उस दोस्त के आगे गिड़गिड़ा रही है जिसने उसे बुलाया था। दोस्त की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसने जानकार उसे बाजरे के खेत में बुलाया था। गांव में चर्चा है कि आरोपियों ने युवती को बाजरे के खेत में बंधक बना लिया था। वे उसे वहां से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। युवती अपने दगाबाज दोस्त से छुड़ाने की बिनती कर रही थी। बुरी तरह रो रही थी। कांप रही थी। गिड़गिड़ाने पर उसके कपड़े उसे दिए गए थे।
वीडियो वायरल न होता तो दब जाती घटना
आरोपियों को सपने में उम्मीद नहीं थी कि वीडियो वायरल करना उनके गले की फांस बन जाएगा। उन्होंने वीडियो युवती को लंबे समय तक ब्लैकमेल करने के लिए बनाया था। दोस्तों को दिखाया। किसी दोस्त ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद युवती के परिजनों को घटना की जानकारी हुई। वीडियो में युवती का चेहरा शुरू में छिपाने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में उसका चेहरा तक दिखा दिया गया।
डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया है। पुलिस ने दो आरोपित पकड़े हैं। युवती के कोर्ट में बयान दर्ज कराए जाएंगे। वीडियो किसने वायरल किए, यह भी पता किया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।