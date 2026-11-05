दीपोत्सव से पहले अयोध्या को दहलाने की फिर धमकी; स्कूल को ईमेल आया, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां

अयोध्या में दीपोत्सव से पहले बम धमाकों की धमकियों से हड़कंप मचा है। बुधवार को जिला न्यायालय और परमा अकादमी के बाद गुरुवार को अमर पब्लिक स्कूल को ईमेल भेजकर दीपावली पर बम धमाके की चेतावनी दी गई। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। ईमेल भेजने वाले की पहचान और धमकी की सत्यता की जांच की जा रही है।

रामनगरी में दीपोत्सव के पहले बम धमाके की धमकी भरे ईमेल मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बुधवार को जिला न्यायालय और परमा अकादमी को धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद गुरुवार सुबह एक बार फिर हड़कंप मच गया। इस बार देवकाली बाईपास के पास स्थित अमर पब्लिक स्कूल को ईमेल भेजकर दीपावली के दिन बम धमाके करने की चेतावनी दी गई है। लगातार मिल रही धमकियों से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह स्कूल प्रबंधन को धमकी भरा ईमेल मिला। इसमें दीपावली के दिन स्कूल में बम धमाका करने की चेतावनी दी गई। ईमेल की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रबंधन में अफरातफरी मच गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई।

गौरतलब है कि दीपोत्सव से ठीक पहले अयोध्या में अलग-अलग संस्थानों को निशाना बनाकर धमकी भरे ईमेल भेजे जा रहे हैं। बुधवार को जिला न्यायालय और परमा अकादमी को भी इसी तरह के ईमेल मिले थे। लगातार दूसरे दिन इस तरह की धमकियां मिलने से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले को गंभीरता से ले रही हैं। ईमेल भेजने वाले की पहचान और धमकी की सत्यता की जांच की जा रही है।

अयोध्या में धमाके की फिर धमकी, स्कूल को ईमेल आया इससे पहले दीपावली के पहले अयोध्या में कोर्ट और बच्चों को बम धमाकों से प्रभावित करने की धमकी भरा मेल दो आईडी पर आया था। पहला मेल जनपद न्यायालय की अधिकृत आईडी पर आया है, जिसमें कोर्ट परिसर में आठ नवम्बर को बम विस्फोट करने की बात कही गई है। दूसरा मेल रामनगरी के एक स्कूल को मिला है। जिसमें कथित तौर पर खालिस्तान नेशनल आर्मी के मेल में बम धमाकों का निशाना बच्चों को बनाने की चेतावनी दी गई है।