हाईवे पर हादसों में घायलों का प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज, केंद्र की योजना यूपी में लागू

संक्षेप: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कैशलैस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम-2025 अब यूपी में भी आ गई है। इसके तहत सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में भी सड़क हादसे में जख्मी मरीज को तुरंत इलाज मुहैया कराया जाएगा।

सड़क हादसों में जख्मी होने वाले मरीजों को अब बहुत जल्द इलाज मिल सकेगा। साथ ही शुरुआती इलाज में आने वाले खर्च को स्वास्थ्य विभाग केंद्र सरकार की योजना के तहत वहन करेगा। योजना के तहत हादसे में जख्मी मरीज को डेढ़ लाख रुपए तक का नि:शुल्क इलाज नजदीक के अस्पताल में मिलेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लखनऊ के हाईवे या उसके आसपास मौजूद करीब 82 अस्पतालों से अनुबंध किया जा रहा है। अनुबंध के तहत अस्पतालों की सूची हाइवे के पुलिस थानों पर भी होगी, जिससे घटना की जानकारी पर पहुंचने वाली पुलिस उन्हें उस निजी अस्पताल में तुरंत भर्ती करा सकें। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि सड़क सुरक्षा की इस योजना के तहत मार्च में मरीजों को इलाज मिलने लगेगा।

सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कैशलैस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम-2025 को लखनऊ में लागू किया जा रहा है। इसके तहत सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में भी सड़क हादसे में जख्मी मरीज को तुरंत इलाज मुहैया कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के करीब 82 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है।

विशेषज्ञ-जांच सुविधा वाले अस्पताल शामिल सीएमओ ने बताया कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज सरकारी के साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क होगा। अयोध्या रोड, कानपुर रोड, हरदोई रोड, सुलतानपुर रोड, रायबरेली रोड समेत अन्य दूसरे हाईवे से सटे बड़े निजी अस्पतालों को सूचीबद्व किया जा रहा है। उनको शामिल किया जा रहा, जहां पर सर्जन, आर्थोपेडिक, फिजिXशियन और न्यूरो के विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात हैं। साथ ही वहां पर हादसे के बाद होने वाली शुरुआती जरूरी जांचें भी होती हो।