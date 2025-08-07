यूपी में रोडवेज के साथ सिटी बसों में भी कल से तीन दिन महिलाओं को मुफ्त यात्रा, शासनादेश जारी

यूपी की योगी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। रोडवेज बसों के साथ ही सिटी बसों में भी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। आठ अगस्त की सुबह छह बजे से दस अगस्त की रात 12 बजे तक महिलाओं को यह सुविधा मिलेगी।

रक्षाबंधन पर यूपी की योगी सरकार ने महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा पहले ही की है। अब नगर विकास विभाग द्वारा संचालित सिटी बसों में भी महिलाओं और उनके साथ यात्रा करने वाले एक सहयात्री को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से शुरू होकर 10 अगस्त की रात 12 बजे तक रहेगी। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से महिलाओं को रक्षाबंधन पर सुरक्षित और सुविधाजनक मुफ्त बस सेवा मिलेगी। बस ऑपरेटरों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि वे इस अवधि के दौरान निर्बाध और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें। यह सुविधा प्रदेश के विभिन्न शहरों में संचालित सिटी बसों पर लागू होगी, जिससे महिलाओं को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी।

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य रक्षाबंधन के त्योहार को और अधिक उत्साहपूर्ण और समावेशी बनाना है। पिछले वर्षों में यह सुविधा केवल रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को मिलती थी। इस वर्ष इसे तीन दिनों तक विस्तारित किया गया है। इसके साथ ही, इस बार पहली बार महिलाओं के साथ यात्रा करने वाले एक सहयात्री को भी निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। यह कदम खासकर उन परिवारों के लिए मददगार साबित होगा, जो इस पर्व पर अपने प्रियजनों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं।

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह फैसला न केवल रक्षाबंधन के पर्व को और अधिक विशेष बनाएगा, बल्कि महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराकर उनके सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह सुविधा महिलाओं और उनके सहयात्रियों को त्योहार के दौरान अपने परिवार और रश्तिेदारों से मिलने के लिए प्रोत्साहित करेगी।