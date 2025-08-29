Free ration of lakhs of people in UP is in danger, get eKYC done by 31st August यूपी में लाखों लोगों के फ्री राशन पर संकट, 31 अगस्त तक करा लें यह काम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में लाखों लोगों के फ्री राशन पर संकट, 31 अगस्त तक करा लें यह काम

यूपी में लाखों लोगों के फ्री राशन पर संकट के बादल मंडराने जा रहे हैं। राशन के पात्र लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है। इस डेट तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर ऐक्शन होगा।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 06:12 AM
यूपी में लगातार समय दिए जाने के बाद भी ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाखों राशनकार्ड लाभार्थियों के राशन पर संकट के बादल मंडराने जा रहे हैं। सरकार ने राशन के पात्र लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है। इस डेट तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों का राशन तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इस बीच जो ई-केवाईसी कराएगा उसका राशन ही वितरित होगा।

जिला पूर्ति विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मेरठ जनपद में 5 साल से ऊपर के कुल 24 लाख 12 हजार 957 राशन लाभार्थी हैं। इनमें से अभी तक केवल 20 लाख 45 हजार 276 ने ही अपनी ई-केवाईसी कराई है। यानि 3 लाख 67 हजार 681 सदस्यों के राशन पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसा ही हाल हापुड़ जिले का भी है। यहां कुल 9 लाख 60 हजार 853 लाभार्थियों में से 8 लाख 19 हजार 83 ने ही ई-केवाईसी कराई है जबिक 1 लाख 41 हजार 770 इससे वंचित है। इन्हें भी राशन से हाथ धोना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर जनपद में 21 लाख 7 हजार 349 लाभार्थियों में से 18 लाख 19 हजार 747 ने ही ई-केवाईसी कराई है। करीब 1.88 लाख से अधिक लाभार्थियों की ई केवाईसी होना शेष है। वहीं शामली जनपद में भी 1.53 लाख लोगों की ई-केवाईसी नहीं हुई है। इसके अलावा बिजनौर जनपद में 27 लाख 4 हजार 162 राशन लाभार्थियों में से 23 लाख 31 हजार 555 लाभार्थियों ने ही ई -केवाईसी कराई है।

पांच साल तक के बच्चों को मिलेगी छूट

ई-केवाईसी नहीं कराएगा तो उसका राशन अगले तीन महीने तक निलंबित हो जाएगा। उसे तभी राशन मिलेगा जब वह इस बीच अपनी ई-केवाईसी करा लेगा। इस प्रक्रिया से 5 साल तक के बच्चों को छूट दी गई है। इसके अलावा कार्ड में शामिल लाभार्थियों को ई-केवाईसी करानी होगी।

