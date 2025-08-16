यूपी के इस जिले में 5.37 लाख लोगों का रुकेगा फ्री राशन, कार्ड होंगे सस्पेंड

यूपी के सीतापुर जिले में पांच लाख 37 हजार 844 राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड से तीन महीने के लिए नाम निलंबित किया जाएगा। इस बीच इन कार्डधारकों को फ्री राशन भी नहीं मिलेगा।

यूपी में सीतापुर जिले के पांच लाख 37 हजार 844 राशन कार्ड धारकों को अगस्त महीने का राशन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं उनका राशन कार्ड से तीन महीने के लिए नाम निलंबित किया जाएगा। इस बीच उनको राशन भी नहीं मिलेगा। कई बार ईकेवाईसी कराने के लिए कहे जाने और के बाद भी लापरवाही बरतने पर विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है।

ई-केवाईसी करवाने की समय सीमा बीत गई। शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत अब ईकेवाईसी न करवाने वाले लाभार्थियों का राशन कार्ड से नाम निलंबित किया जाएगा। इस आदेश के बाद ईकेवाईसी करवाने में लापरवाही बरतने वाले लाखों लाभार्थियों के सामने समस्या खड़ी होगी। हालांकि फिलहाल पांच साल तक के बच्चों के नामों को फिलहाल निलंबित नहीं किया जाएगा। इनकी संख्या जिले में 11,123 है। आंकड़ों को देखें तो नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ईकेवाईसी में लापरवाही बरतने वालों की संख्या ज्यादा है।

जिले में अंत्योदय व पात्र गृहस्थी मिलाकर कुल 8,88,315 राशन कार्ड हैं, जिनके माध्यम से लगभग 34,68,348 लाभार्थियों को सस्ते दरों पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है। ईकेवाईसी कराने में लापरवाही बरतने वालों पर अब विभाग सख्त हो गया है। नगरीय क्षेत्र में 81.4 और ग्रामीण क्षेत्र में 78.57 प्रतिशत लाभार्थियों ने ही ई-केवाईसी करवाई है। जिनमें से 35892 लाभार्थी नगरीय क्षेत्र और 513075 लाभार्थियों ने ग्रामीण क्षेत्र में ईकेवाईसी नहीं कराई है।

ऐसे में लगभग पांच लाख 37 हजार 844 लाभार्थियों को ई केवाईसी न करवाने के कारण अगस्त माह में राशन नहीं दिया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मोबाइल नंबर लिंक न होना, आधार प्रमाणीकरण में समस्या, तकनीकी बाधाएं और लाभार्थियों की अनदेखी जैसे कारणों से ई-केवाईसी की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। अगर शासन स्तर से ई केवाईसी करवाए जाने की तिथि बढ़ाई जाती है तो लाभार्थियों को एक मौका और दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में लाभार्थियों को बोगस मानते हुए राशन कार्ड सूची से उनके नाम तीन महीने के लिए निलंबित किए जाएंगे। इस पर सख्ती बरती जाएगी। प्रथम चरण में राशन रोका जाएगा, इसके बाद शासन के निर्देश पर इनके नाम कार्ड से हटा दिए जाएंगे।