फ्री राशन वितरण अब इस डेट तक होगा, बढ़ी अंतिम तिथि; कार्डधारकों को राहत

संक्षेप: जनवरी महीने का फ्री राशन वितरण अब 30 जनवरी तक होगा। पहले यह वितरण 8 जनवरी से 28 जनवरी तक निर्धारित था। दरअसल, बुधवार सुबह से ई-पॉस मशीनों में आई तकनीकी खराबी के कारण प्रदेश के कई जिलों में राशन वितरण बाधित हो गया था।

जनवरी माह के राशन वितरण को लेकर उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। खाद्य एवं रसद विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनवरी 2026 के राशन वितरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जनवरी कर दी है। पहले यह वितरण 8 जनवरी से 28 जनवरी तक निर्धारित था।

दरअसल, बुधवार सुबह से ई-पॉस मशीनों में आई तकनीकी खराबी के कारण प्रदेश के कई जिलों में राशन वितरण बाधित हो गया था। इस समस्या को देखते हुए विभाग ने तुरंत निर्णय लेते हुए वितरण की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया। खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त कार्यालय ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों, संभागीय खाद्य नियंत्रकों और जिला पूर्ति अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं।

एनआईसी उत्तर प्रदेश ने ईमेल के माध्यम से विभाग को अवगत कराया कि तकनीकी समस्या के चलते सुबह से आधार आधारित ई-पॉस प्रणाली काम नहीं कर रही थी, जिससे राशन वितरण पूरी तरह ठप हो गया था। इसके चलते लाभार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, अब आधार आधारित ई-पॉस मशीनों के जरिए राशन वितरण 30 जनवरी तक किया जाएगा। वहीं, मोबाइल ओटीपी सुविधा 28 जनवरी और 30 जनवरी, दोनों दिन उपलब्ध रहेगी, ताकि जिन लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण में समस्या आती है, वे भी राशन प्राप्त कर सकें।