यूपी में कब से बंटेगा फ्री राशन? आ गई तारीख, इस बार गेहूं के साथ मिलेगा मक्का और चीनी
लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। कार्ड धारकों को अब फ्री राशन मिलने वाला है। इस बार गेहूं-चावल के साथ कार्ड धारकों को तीन महीने की चीनी और मक्का भी बांटा जाएगा।
यूपी के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। कार्ड धारकों को अब फ्री राशन मिलने वाला है। इस बार गेहूं-चावल के साथ कार्ड धारकों को तीन महीने की चीनी और मक्का भी बांटा जाएगा। राशन वितरण को लेकर तारीख भी जारी कर दी गई है। राशन वितरण के संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी जिलों के डीएम और जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। खाद्य एवं रसद आयुक्त अनामिका सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत तीन महीने का राशन वितरण किया जाएगा।
अन्त्योदय कार्ड धारकों को अक्टूबर से दिसंबर तक का राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें चीनी और मक्के का वितरण भी निशुल्क किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन ब्लॉकों में सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था है, वहां हर स्थिति में उचित दर विक्रेताओं के यहां नियमित योजना के तहत नौ दिसंबर तक खाद्यान्न की डिलीवरी करा दी जाएगी। आयुक्त ने बताया कि डीएम की ओर से प्रत्येक उचित दर दुकान पर खाद्यान्न एवं चीनी के भौतिक सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। उचित दर दुकान पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन एसडीएम की ओर से उक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से राशन का वितरण कराया जाएगा।
संबंधित पूर्ति निरीक्षण द्वारा खाद्यान्न एवं चीनी के उचित दर दुकान पर पहुंचने की सूचना नोडल अधिकारी को व्हाट्सअप के माध्यम से दी जाएगी। जिससे की खाद्यान्न व चीनी के भौतिक सत्यापन और वितरण के लिए नोडल अधिकारी की उपस्थिति समय से सुनिश्चित की जा सके। आयुक्त ने बताया कि इस बार राशन वितरण 10 दिसंबर से शुरू होगा जो 28 दिसंबर तक चलेगा। इस योजना के तहत आगरा अलीगढ़, औरैया, बहराइच, बलिया, बदायूं, बुलंदशहर, एटा, इआवा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गोंडा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, कन्नौज, कानपुर नगर, कासगंज, मैनपुरी, मिर्जापुर, रामपुर, संभल और उन्नाव में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 14 किलो गेहूं, 16 किलो फोर्टिफाइल चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा चावल के स्थान पर पांच किलो मक्का दिया जाएगा।