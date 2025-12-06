यूपी में कब से बंटेगा फ्री राशन? आ गई तारीख, इस बार गेहूं के साथ मिलेगा मक्का और चीनी

संक्षेप: लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। कार्ड धारकों को अब फ्री राशन मिलने वाला है। इस बार गेहूं-चावल के साथ कार्ड धारकों को तीन महीने की चीनी और मक्का भी बांटा जाएगा।

यूपी के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। कार्ड धारकों को अब फ्री राशन मिलने वाला है। इस बार गेहूं-चावल के साथ कार्ड धारकों को तीन महीने की चीनी और मक्का भी बांटा जाएगा। राशन वितरण को लेकर तारीख भी जारी कर दी गई है। राशन वितरण के संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी जिलों के डीएम और जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। खाद्य एवं रसद आयुक्त अनामिका सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत तीन महीने का राशन वितरण किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अन्त्योदय कार्ड धारकों को अक्टूबर से दिसंबर तक का राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें चीनी और मक्के का वितरण भी निशुल्क किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन ब्लॉकों में सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था है, वहां हर स्थिति में उचित दर विक्रेताओं के यहां नियमित योजना के तहत नौ दिसंबर तक खाद्यान्न की डिलीवरी करा दी जाएगी। आयुक्त ने बताया कि डीएम की ओर से प्रत्येक उचित दर दुकान पर खाद्यान्न एवं चीनी के भौतिक सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। उचित दर दुकान पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन एसडीएम की ओर से उक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से राशन का वितरण कराया जाएगा।