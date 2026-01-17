शाहजहां के सालाना उर्स पर ताजमहल में ऐसा क्या हुआ? बेकाबू हुई भीड़

संक्षेप: पिछले तीन दिनों से शाहजहां का सालाना उर्स चल रहा था। शनिवार को तीसरा दिन था। शनिवार को सुबह से शाम तक पर्यटकों के लिए एंट्री फ्री थी। सुबह से ही बड़ी संख्या में पर्यटकों की लाइनें लग गईं। हालात यह हो गए कि पर्यटक आगे बढ़ने के लिए एक-दूसरे को धक्के मारने लगे।

शाहजहां के सालाना उर्स के तीसरे दिन शनिवार को ताजमहल में प्रवेश नि:शुल्क रहने से पर्यटकों की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से शाम तक स्मारक परिसर में दबाव बना रहा। हालात कई बार अनियंत्रित हुए और एसओपी प्रभावित होती दिखी। भीड़ संभालने में सुरक्षा एजेंसियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इससे एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) तार-तार हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पिछले तीन दिनों से शाहजहां का सालाना उर्स चल रहा था। शनिवार को तीसरा दिन था। शनिवार को सुबह से शाम तक पर्यटकों के लिए एंट्री फ्री थी। ऐसे में सुबह से ही बड़ी संख्या में पर्यटकों की लाइनें लग गईं। हालात यह हो गए कि पर्यटक आगे बढ़ने के लिए एक-दूसरे को धक्के मारने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों पर सैलानियों की अधिक संख्या दिखी तो उन्होंने रेलिंग का सहारा लिया। रेलिंग फांद-फांद कर ऊपर की ओर पहुंचे। गार्डन में भी पर्यटक चहलकदमी करते देखे गए। करीब 80 हजार से ज्यादा सैलानियों के पहुंचने का अनुमान है।

तीन घंटे वैध रहती है टिकट शनिवार को ताजमहल में प्रवेश नि:शुल्क था। आम दिनों में टिकट से प्रवेश दिया जाता है। एक टिकट तीन घंटे तक वैध रहती है। इसके बाद भी यदि पर्यटक अंदर रह जाता है तो उसे दोबारा टिकट खरीदनी होती है। हालांकि आमतौर पर कोई भी पर्यटक एक से डेढ़ घंटे तक ही स्मारक परिसर में भ्रमण करता है। शनिवार को टिकट न होने के कारण सैलानी काफी देर तक अंदर रहे। इससे भीड़ का दबाव बढ़ गया।

बच्चों की हालत खराब हो गई स्मारक का दीदार करने के लिए पर्यटकों के साथ छोटे-छोटे बच्चे भी थे। भीड़ अधिक होने के कारण बच्चों को काफी परेशानी हुई। बच्चे भीड़ में चीख-पुकार करते दिखे। हालांकि किसी अन्य तरह की घटना नहीं हुई। ताज सुरक्षा पुलिस, सीआईएसएफ के जवानों और एएसआई कर्मचारियों ने पर्यटकों को सुरक्षित ताजमहल का दीदार कराने की पूरी कोशिश की। गेट से लेकर मुख्य गुंबद तक सैलानियों की हर संभव मदद की गई।

विदेशी पर्यटक भीड़ में फंसे, निकाले गए शनिवार को भारतीय सैलानियों की संख्या सबसे ज्यादा रही। हालांकि विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में ताजमहल का दीदार करने पहुंचे। भीड़ में कई विदेशी सैलानी फंस गए। सूचना मिलने पर एएसआई कर्मचारियों और सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें भीड़ से बाहर निकालने में मदद की।

1721 मीटर की सतरंगी हिन्दुस्तानी चादर चढ़ाई शाहजहां के उर्स के तीसरे दिन फातिहा की रस्म अदा की गई। प्रसाद का वितरण हुआ। ताजमहल उर्स कमेटी की ओर से चादर चढ़ाई गई। इसके बाद चादर चढ़ाने का सिलसिला शाम तक चलता रहा। पुरातत्व विभाग की ओर से अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिथा एस कुमार ने चादर चढ़ाई। खुद्दाम-ए-रोजा कमेटी द्वारा उर्स के आखिरी दिन 1721 मीटर की सतरंगी हिन्दुस्तानी चादर चढ़ाई गई। चादर ताहिरउद्दीन ताहिर के नेतृत्व में चढ़ाई गई, जो पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी, तरुण शर्मा, रवि मिश्रा, जेके सोलंकी, दिलीप शर्मा, सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी, मोहम्मद इकबाल, जावेद वारिस हाफिज नक्सली, आरिफ तैमूरी, जुगनू आदि उपस्थित रहे।