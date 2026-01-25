गरीबों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज, अखिलेश के बाद चंद्रशेखर ने भी 2027 को लेकर किया ऐलान

संक्षेप: विधानसभा चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आगरा में शक्ति प्रदर्शन किया। जीआईसी मैदान में आयोजित रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने महिलाओं को 40 हजार और युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया था। अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर कई वायदे कर दिए। आगरा में ऐलान करते हुए चंद्रशेखर ने कहा, यूपी में अगर उनकी सरकार बनी तो वह गरीब को मुफ्त शिखा और मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा अपने लोगों पर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, सरकार बनने पर उन्हें भी वापस लिया जाएगा। रामलीला मैदान में रैली की अनुमति न मिलने पर चंद्रशेखर ने प्रशासन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, आज भीड़ देखकर प्रशासन की नींद उड़ गई होगी, तभी राम लीला मैदान में रैली नहीं होने दी।

विधानसभा चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आगरा में शक्ति प्रदर्शन किया। जीआईसी मैदान में आयोजित रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर ने यूपी सरकार पर बड़ा प्रहार किया। साथ ही कई चुनावी वायदे भी किए। चंद्रशेखर ने कहा, इस बार पूरा समाज एकजुट हो जाए तो उत्तर प्रदेश में 300 सीटें जीतना संभव है। आप हिम्मत मत हारो, एक बार बाबा साहब अंबेडकर के बच्चे को ताकत देकर देखो, प्रदेश में गुंडागर्दी का माहौल ठंडा हो जाएगा। हमारी सरकार में अगर कोई अपराधी बच्ची की तरफ आंख उठाएगा, तो पुलिस को पूरी छूट देंगे। आज पुलिस एक गोली मारती है, तब दो गोली मारने की छूट देंगे।

सरकार बनी तो खत्म करेंगे आउडसोर्सिंग की व्यवस्था चंद्रशेखर आजाद ने कहा-आजाद समाज पार्टी की सरकार बनने पर महलों और एसी ऑफिस में रहने वाले अधिकारी गरीब बस्तियों में जाकर कैंप लगाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार बनने पर आउटसोर्सिंग की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी और संविदा कर्मचारियों को या तो नियमित नौकरी दी जाएगी या 50,000 रुपए वेतन वाली पक्की नौकरी।

ईसाई समाज के लिए उन्होंने कहा कि मसीह समाज आज परेशान है, वह चर्च में अपनी पूजा-अर्चना नहीं कर पा रहे हैं। मसीह समाज के लोगों के साथ मारपीट या चर्च पर हमला होता है तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। इस बार पूरा समाज एकजुट हो जाए तो उत्तर प्रदेश में 300 सीटें जीतना संभव है।