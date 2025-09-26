Free cylinders twin-city universities and link expressway Cabinet approves 22 proposals यूपी में छात्रों और महिलाओं को तोहफा, निकायों में भर्ती का रास्ता साफ, 22 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी में छात्रों और महिलाओं को तोहफा, निकायों में भर्ती का रास्ता साफ, 22 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार की शाम पांच बजे लोकभवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को भी मंजूरी दे दी है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 26 Sep 2025 07:43 PM
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार की शाम पांच बजे लोकभवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट मीटिंग में छात्रों और महिलाओं को लेकर रखा गया प्रस्ताव भी पास हो गया है। जिसके तहत दिवाली तक पांच लाख छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा उज्जवला योजना के तहत महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत फ्री में एक-एक सिलेंडर बांटा जाएगा। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को भी मंजूरी दे दी है। निकायों में तीन हजार कर्मियों की भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है। काडर पुनर्गठन के बाद कैबिनेट बैठक में नई नियमावली को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेस वे को जोड़ेने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है।

लखनऊ समेत चार शहरों में नई आवासीय योजनाएं लाने की तैयारी

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/ नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चार शहरों लखनऊ, अयोध्या, रामपुर, बागपत-बड़ौत खेकड़ा में नई आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी। सरकार संबंधित विकास प्राधिकरणों को भूमि लेने के लिए 970 करोड़ रुपये देगी। लखनऊ में नैमिष नगर से नई आवासीय योजना के लिए 250 करोड़ रुपये शासन से दिया जाएगा। आवास विभाग द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को सीड कैपिटल के रूप में 250 करोड़ रुपये दिया जाएगा। अयोध्या में 318 करोड़ रुपये की लागत से रिधौरा, कंचनपुर, लालपुर व मोंचा में 107 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। शासन अयोध्या विकास प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपये देगा। रामपुर में पांच गांवों बढ़पुरा, शर्की, ताशका, भमरौआ और पहाड़ी में 106 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। शासन इसके लिए 100 करोड़ रुपये देगा। बागपत बड़ौत में टटीरी तहसील की 8.51 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये शासन स्तर से दिया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग के तीन प्रस्ताव पास

कैबिनेट में उच्च शिक्षा विभाग के तीन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसके तहत संभल, चंदौसी में निजी क्षेत्र में राधा गोविंद विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत झांसी में गांधी विश्वविद्यालय, फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कराई जाएगी। बैठक में खाद एवं रसद विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति जताई। इस प्रस्ताव के तहत 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मोटे अनाज (मक्का, बाजरा एवं ज्वार) क्रय नीति का निर्धारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत दो सिलेंडर फ्री बांटे जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती के लिए चौदहवीं संशोधन नियमावली लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पालिका केंन्द्रीयित सेवा नियमावली के तहत पुनरीक्षित/मानकीकृत/अद्यतन किए जाने के लिए 29वीं संशोधन नियमावली 2025 लाने पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

1.85 करोड़ महिलाओं को दीपावली पर मिलेंगे मुफ्त गैस सिलेण्डर

हर साल की तरह इस बार भी दीपावली पर उ‌ज्जवला योजना के तहत प्रदेश की 1.85 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेण्डर (रिफिल) मिलेगा। शुक्रवार को कैबिनेट ने खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से मिले इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। इस बार भी मुफ्त सिलेण्डर पाने के लिए लाभार्थी महिलाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। जिनके आधार सत्यापित नहीं होंगे, उन्हें 31 दिसम्बर तक का समय दिया जाएगा।

इन प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर

1. छूटे हुए पांच लाख छात्रों को दीपावली से पहले छात्रवृत्ति मिलेगी।

2--लखनऊ, अयोध्या, रामपुर व बड़ौत में नई आवासीय योजनाएं आएंगी। इसमें जमीन खरीदने के लिए 970 करोड़ रुपये सरकार देगी।

3-चतुर्थ श्रेणी के मृत कर्मचारी के आश्रितों को उसी श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी।

4-निकायों में तीन हजार कर्मियों की भर्ती का रास्ता साफ। काडर पुनर्गठन के बाद नई नियमावली को मंजूरी अब 3000 पदों पर होगी भर्ती।

5-यमुना एवं गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा।

6-पर्यटन सेवा नियमावली को मिली मंजूरी।

7-यूपी में चंदौसी, झांसी और फतेहुपर में निजी विवि को मंजूरी।

8-दीपावली पर 1.85 करो़ड़ महिलाओं को मिलेगा मुफ्त में सिलेंडर।

9- धान क्रय खरीद को कैबिनेट की मंजूरी...।

10--मोटे अनाज की खरीद को मंजूरी....।

11-पर्यटन नीति को मंजूरी।

