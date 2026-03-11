Hindustan Hindi News
मुफ्त में बस से सफर की बात अफवाह; दारोगा भर्ती परीक्षा पर यूपी रोडवेज का खंडन आ गया

Mar 11, 2026 08:00 pm ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
यूपी परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक अनिल कुमार ने कहा कि निगम मुख्यालय स्तर से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती-2025 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड दिखाकर निःशुल्क यात्रा किये जाने विषयक किसी प्रकार का कोई कार्यालय आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसी सूचना पूरी तरह असत्य और भ्रामक है।

UP Police Sub Inspector SI Recruitment 2025 Exam: उत्तर प्रदेश में 14 और 15 मार्च को दरोगा एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के 1090 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच बुधवार को यूपी परिवहन निगम (यूपी रोडवेज) की ओर से एक खंडन आया है। निगम के प्रधान प्रबंधक (संचालन) अनिल कुमार ने कहा है कि इस परीक्षा के अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड दिखाकर नि:शुल्क यात्रा किए जाने से संबंधित किसी प्रकार का कोई कार्यालय आदेश जारी नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही ऐसी सूचना पूरी तरह असत्य और भ्रामक है।

उन्होंने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय/ सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर प्रसारित उक्त भ्रामक सूचना के खंडन के सम्बन्ध में बस अड्डों पर हेल्प डेस्क के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें, ताकि अभ्यर्थियों में निःशुल्क यात्रा सम्बन्धी असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न न हो, साथ ही समस्त चालकों/परिचालकों को भी वस्तुस्थिति से अवगत करायें, ताकि मार्ग पर किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। अनिल कुमार ने कहा कि निगम मुख्यालय स्तर से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती-2025 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड दिखाकर निःशुल्क यात्रा किये जाने विषयक किसी प्रकार का कोई कार्यालय आदेश जारी नहीं किया गया है।

परीक्षा को लेकर जोरशोर से चल रही है तैयारी

उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों के लिए 14 और 15 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए जोरशोर से तैयारियां चल रही हैं। परीक्षा केंद्रों की तीन स्तरीय निगरानी की योजना बनाई गई है। प्रदेश में 1090 परीक्षा केंद्रों पर 16 हजार सीसीटीवी कैमरों की मदद से कड़ी नजर रखी जाएगी। हर परीक्षा केंद्र में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। इसके अलावा हर जिले में भी एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। भर्ती बोर्ड मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम में भी सभी केंद्रों की लाइव फीड की जाएगी। तीन स्तरों पर हर परीक्षार्थी की सीधी नजर रखी जाएगी।

परीक्षा केंद्रों पर होगा अभ्यर्थियों का सत्यापन

परीक्षा केंद्रों पर सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच और आधार सत्यापन अनिवार्य रूप से होगा। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में नीला-काला पेन, पहचान और प्रवेश पत्र लेकर ही जा सकेंगे। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित कराने के लिए एसटीएफ भी सक्रिय हो गई है। साल्वर गैंग के सदस्यों और पहले पकड़े गए आरोपितों की गतिविधियों के साथ ही सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म की भी लगातार निगरानी की जा रही है।

गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ

डीजी भर्ती बोर्ड ने परीक्षा को लेकर किसी प्रकार का भ्रम फैलाने अथवा गलत सूचना प्रसारित करने वालों के विरुद्ध कठोर विधिक का कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं हर जिले के कोषागार में प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखने और उन्हें परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाने की विस्तृत योजना बनाई गई है। परीक्षा केंद्रों के बाहर और आसपास भी कड़ा पहरा होगा।

इन पदों के लिए होगी परीक्षा

कुछ पद- 4543

उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस-4242

महिला प्लाटून कमांडर (पीएसी बटालियन)-106

पुरुष प्लाटून कमांडर-135

पुरुष प्लाटून कमांडर- उप्र विशेष सुरक्षा बल-60

इनकी होगी परीक्षा-

कुल अभ्यर्थी- 15,75,760

पुरुष अभ्यर्थी-11,66,386

महिला अभ्यर्थी-4,09,374

