Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFraudsters are committing fraud by sending fake traffic challan messages to mobile phones
सावधान! ट्रैफिक चालान का मैसेज खाली कर सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानें ठगों का नया पैंतरा

सावधान! ट्रैफिक चालान का मैसेज खाली कर सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानें ठगों का नया पैंतरा

संक्षेप:

मोबाइल फोन पर ट्रैफिक चालान या नियम उल्लंघन से जुड़ा कोई संदेश आए, तो सतर्क हो जाएं। साइबर ठगों ने चालान के नाम पर ठगी का नया तरीका अपनाया है। फर्जी वेबसाइट के जरिए वे लोगों के खाते में जमा रकम खाली कर दे रहे हैं।

Dec 26, 2025 07:30 am ISTPawan Kumar Sharma विवेक पाण्डेय, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

अगर आपके मोबाइल फोन पर ट्रैफिक चालान या नियम उल्लंघन से जुड़ा कोई संदेश आए, तो सतर्क हो जाएं। साइबर ठगों ने चालान के नाम पर ठगी का नया तरीका अपनाया है। फर्जी वेबसाइट के जरिए वे लोगों के खाते में जमा रकम खाली कर दे रहे हैं। ठग मोबाइल फोन पर संदेश भेजते हैं कि ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर आपके वाहन का चालान काटा गया है। संदेश में चालान की पूरी जानकारी देखने के लिए एक लिंक दिया जाता है। लिंक पर क्लिक करने पर हूबहू सरकारी जैसी दिखने वाली एक वेबसाइट खुलती है। इसकी भाषा और लोगो आदि देखकर आम व्यक्ति को शक नहीं होता।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फर्जी वेबसाइट पर चालान की जानकारी के लिए तीन विकल्प (वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चालान नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर) दिए होते हैं। इनमें से किसी एक विकल्प को चुनकर विवरण भरते ही ‘गेट डिटेल’ का बटन दिखाई देता है। बटन दबाते ही अगला पेज खुलता है, जिसमें एक चालान नंबर और एक हजार रुपये की पेनल्टी दिखाई देता है। इसके बाद भुगतान का विकल्प दिया जाता है। जैसे ही व्यक्ति इस पर क्लिक करता है, एक और पेज खुलता है, जहां एटीएम या क्रेडिट कार्ड की पूरी जानकारी भरने को कहा जाता है। कई मामलों में ओटीपी भी मांगा जाता है। जानकारी डालते ही साइबर ठग कुछ ही सेकेंड में खाते से पूरी रकम निकाल ले रहे हैं।

ये भी पढ़ें:गोरखपुर से पानीपत तक बनेगा एक्सप्रेसवे, इन गांवों की चमकेगी किस्मत

सरकारी विभाग मैसेज के जरिए भुगतान का नहीं भेजता लिंक

साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि कोई भी सरकारी विभाग कभी मैसेज के जरिए भुगतान के लिए लिंक नहीं भेजता। चालान से संबंधित जानकारी केवल parivahan.gov.in या echallan.parivahan.gov.in जैसी आधिकारिक वेबसाइटों पर ही उपलब्ध होती है। पुलिस और साइबर सेल ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपने बैंक खाते, कार्ड या ओटीपी की जानकारी किसी के साथ साझा न करें। यदि किसी को ऐसा संदिग्ध मैसेज प्राप्त होता है या ठगी हो जाती है, तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं या नजदीकी थाने में सूचना दें। पुलिस का कहना है कि थोड़ी सी सतर्कता से इस तरह की साइबर ठगी से बचा जा सकता है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Gorakhpur Gorakhpur News Gorakhpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |