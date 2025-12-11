Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP Newsfraudster who committed fraud several districts arrived Lucknow meet Deputy CM Keshav Maurya was arrested by UP police
डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिलने पहुंचा जालसाज, कई जिलों में कर चुका है धोखाधड़ी, यूपी पुलिस ने पकड़ा

डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिलने पहुंचा जालसाज, कई जिलों में कर चुका है धोखाधड़ी, यूपी पुलिस ने पकड़ा

संक्षेप:

डिप्टी सीएम के सूचना अधिकारी रतन सिंह ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि आरोपी गौतमबुद्ध नगर दादरी थाना के होड़ी बछेड़ी गांव का निवासी दशरथ पाल है। इसे मौके पर ही पकड़ा गया।

Dec 11, 2025 11:34 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ
share

खुद को दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का प्रतिनिधि बताकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचे संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गौतमपल्ली स्थित डिप्टी सीएम आवास की सतर्कता टीम ने जब तहकीकात की तो पता चला कि आरोपी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से कोई संबंध नहीं है। डिप्टी सीएम के सूचना अधिकारी रतन सिंह ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि आरोपी गौतमबुद्ध नगर दादरी थाना के होड़ी बछेड़ी गांव का निवासी दशरथ पाल है। इसे मौके पर ही पकड़ा गया। रतन सिंह ने बताया कि दशरथ पाल नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ तथा लखनऊ जैसे कई स्थानों पर फ्रॉड कर चुका है। इस पर उप मुख्यमंत्री ने बिना देरी किए सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित किया और संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को घटना की जानकारी दी। वीरेंद्र सचदेवा के कार्यालय ने भी दिल्ली में तहरीर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार एवं संगठन की छवि धूमिल करने, जनता को भ्रमित करने तथा धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तत्वों को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।

एसीपी हजरतगंज विकास कुमार जायसवाल ने बताया, पकड़े गए जालसाज दशरथ पाल अपने साथ कपड़ा व्यापारी, ड्राइवर व एक अन्य व्यक्ति को लेकर आया था। खुद को दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष का प्रतिनिधि बताकर डिप्टी सीएम से मिलने पहुंचा था। दशरथ पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पता लगाया जा रहा है कि वह किस मकसद से यहां आया था। इसके साथ ही आरोपी के अफराधिक इतिहास के साथ ही उसके बारे अन्य ब्योरा जुटाया जा रहा है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |