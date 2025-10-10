fraudster posing as an Inspector General visited woman home and impersonated her daughter खुद को आईजी बताकर महिला के घर आने लगा जालसाज, बेटी की वलदियत में डलाया अपना नाम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfraudster posing as an Inspector General visited woman home and impersonated her daughter

खुद को आईजी बताकर महिला के घर आने लगा जालसाज, बेटी की वलदियत में डलाया अपना नाम

लखनऊ में जालसाजी का मामला सामने आया है। खुद को आईजी बताकर जालसाज ने फैजुल्लागंज में रहने वाली एक महिला को जाल में फंसाकर दोस्ती कर ली। मिलने जुलने लगा। उसकी बेटी के आधार कार्ड में पिता का नाम बदलवाकर अपना डलवा दिया।

Dinesh Rathour लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाताFri, 10 Oct 2025 04:04 PM
share Share
Follow Us on
खुद को आईजी बताकर महिला के घर आने लगा जालसाज, बेटी की वलदियत में डलाया अपना नाम

राजधानी लखनऊ में जालसाजी का मामला सामने आया है। खुद को आईजी बताकर जालसाज ने फैजुल्लागंज में रहने वाली एक महिला को जाल में फंसाकर दोस्ती कर ली। मिलने जुलने लगा। उसकी बेटी के आधार कार्ड में पिता का नाम बदलवाकर अपना डलवा दिया। इसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता ने मड़ियांव थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा के मुताबिक पीड़िता फैजुल्लागंज की रहने वाली है। उसके पति सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। पीड़ता ने तहरीर देकर बताया कि वर्ष 2022 में वह कुछ काम से पुलिस रेडियो कॉलोनी गई थी। वहां पर उनकी मुलाकात बरेली के वीर सावरकर नगर चौराहे के पास मिथिलापुर के रहने वाले चंद्रपाल से हुई। बातचीत शुरू हुई। चंद्रपाल ने बताया कि वह पुलिस विभाग में आईजी के पद पर कार्यरत हैं। इस पर पीड़िता ने रुपयों के लेनदेन को लेकर एक व्यक्ति से चल रहे विवाद के बारे में बताया। चंद्रपाल ने मदद का आश्वासन दिया बोला कि उसके तमाम जूनियर आईपीएस हैं किसी के कहकर करा देंगे। इसके बाद चंद्रपाल का घर तक आना जाना शुरू हो गया। कुछ दिन बाद पता चला कि चंद्रपाल आईजी नहीं वह जालसाज है।

नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता है। उसके खिलाफ कई मुकदमे अगल-अलग जनपदों और राज्यों में दर्ज हैं। इस पर वह सतर्क हो गई बातचीत करनी कम कर दी। एक दिन चंद्रपाल ने बेटी का आधार कार्ड दिखाया। उसमें बेटी के वास्तविक पिता की जगह पर चंद्रपाल का नाम पड़ा था। आधार कार्ड में जन्मतिथि में भी हेरफेर किया गया था। चंद्रपाल ने आधार कार्ड के बल पर बदनाम करने और फर्जी केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी। वह ब्लैकमेल करने लगा।

अप्रैल 2024 में घर आकर उसने धमकी दी। रुपयों की मांग की। विरोध पर दस्तावेज में आधार कार्ड की कूटरचना की बात कहकर मुकदमा दर्ज करा जेल भेजने की धमकी दी। प्रताड़ना से त्रस्त होकर पुलिस में गुहार की। थाने में उसी समय प्रार्थनापत्र दिया पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इंस्पेक्टर ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Lucknow News UP Police Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |