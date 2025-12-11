यूपी में फर्जीवाड़ा: जीजा की डिग्री पर डाक्टर बन गया साला, बहन की शिकायत पर इस्तीफा देकर भागा

संक्षेप: ललितपुर में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहां जीजा की डिग्री पर एक साला डॉक्टर बन गया। उसे जिला अस्पताल में तैनाती भी मिल गई। महीनों तक वह मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करता रहा, लेकिन किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ।

यूपी के ललितपुर में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहां जीजा की डिग्री पर एक साला डॉक्टर बन गया। उसे जिला अस्पताल में तैनाती भी मिल गई। महीनों तक वह मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करता रहा, लेकिन किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। आरोपी की बहन ने शिकायत की तो फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ। अब नान कम्युनिकेबल डिजीजसेल में तैनात कार्डियोलाजिस्ट पर बहनोई के नाम और उनकी डिग्री का इस्तेमाल कर नौकरी पाने के आरोप की उच्चस्तरीय जांच शुरू हो चुकी है। इस प्रकरण से समूचे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। शिकायत की खबर लगते ही आरोपी इस्तीफा देकर फरार हो गया।

अमेरिका के टेक्सास स्थित बेलटोन में रहने वाली डा. सोनाली सिंह ने मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य को सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि उनका भाई अभिनव सिंह पुत्र चंद्रपाल सिंह उनके पति डा. राजीव गुप्ता की डिग्री का इस्तेमाल करके जिला चिकित्सालय में कार्डियोलाजिस्ट के पद पर नौकरी कर रहा है जबकि उनके पति डा. राजीव गुप्ता अमेरिका के टेक्सास स्थित बेलटोन में इंटरवेशनल कार्डियोलाजिस्ट हैं। डा. सोनाली ने अपने पति की डिग्रियां और प्रपत्र अफसरों को दी। इसकी जानकारी मिलते ही आरोपित ने मां की मृत्यु का हवाला देकर मेडिकल कालेज प्राचार्य को इस्तीफा सौंपा और फरार हो गया। इस मामले को बेहद गम्भीरता से लेते हुए मेडिकल कालेज प्रधानाचार्य ने जिलाधिकारी और सीएमओ को इसकी जानकारी दी। इस पर जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अंकुर श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. इम्तियाज अहमद और प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज डा. मयंक शुक्ल की एक टीम गठित कर दी। जिसने प्रकरण की जांच प्रारंभ कर दी और तमाम अभिलेख भी जुटा लिए हैं।

बीटेक के बाद आईआरएस में चयनित हो कस्टम आफीसर बना था ‘अभिनव’ बहनोई के दस्तावेजों पर कार्डियोलाजिस्ट बन साढ़े तीन वर्षों से जिला चिकित्सालय में तैनात ‘अभिनव’ दिल और दिमाग से बेहद शातिर है। एक से बढ़कर एक डाक्टरों के बीच उसने खुद के डाक्टर नहीं होने की किसी को भी भनक तक नहीं लगने दी और ईको, इसीजी के माध्यम से हृदय रोगियों का उपचार करता रहा। डीएम के निर्देश पर गठित टीम में शामिल अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अंकुर श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. इम्तियाज अहमद और प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज डा. मयंक शुक्ल ने जब इस मामले को लेकर जांच शुरू की तो एक के बाद एक परतें खुलती चली गयीं।