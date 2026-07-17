कस्टमर सपोर्ट के नाम पर ठगी, लखनऊ में फर्जी इंटरनेशल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 10 धराए

लखनऊ क्राइम ब्रांच ने ओमैक्स अपार्टमेंट में चल रहे फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने दो संचालकों पुनीत वर्मा और देवेंद्र पटेल को गिरफ्तार कर आठ लोगों को हिरासत में लिया। आरोपी कस्टमर सपोर्ट के नाम पर लोगों को झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करते थे। डिजिटल साक्ष्यों की जांच जारी है।

लखनऊ क्राइम ब्रांच ने गुरुवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए ओमैक्स अपार्टमेंट में संचालित एक फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। रात करीब एक बजे शुरू हुई छापेमारी शुक्रवार तड़के पांच बजे तक चली। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कॉल सेंटर से आठ लोगों को हिरासत में लिया, जबकि इसके मुख्य संचालक पुनीत वर्मा और देवेंद्र पटेल को गिरफ्तार कर लिया। मौके से बड़ी संख्या में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए कब्जे में लिया गया है।

ओमैक्स अपार्टमेंट में अवैध कॉल सेंटर एडीसीपी क्राइम किरन यादव ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि ओमैक्स अपार्टमेंट में कई कॉल सेंटर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। मामला अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने देर रात छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि आरोपी कस्टमर सपोर्ट सर्विस के नाम पर लोगों को फोन कर साइबर ठगी करते थे। गिरोह की कार्यप्रणाली सुनियोजित थी। इसमें दो लोगों की टीम काम करती थी।

ओपनर और क्लोजर क्या करते थे पहला व्यक्ति, जिसे 'ओपनर' कहा जाता था, ग्राहक से बातचीत कर उसका विश्वास जीतता था। इसके बाद कॉल दूसरे व्यक्ति यानी 'क्लोजर' को ट्रांसफर कर दी जाती थी। क्लोजर विभिन्न बहानों से पीड़ितों को झांसे में लेकर उनसे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराता था। पूरी प्रक्रिया इंटरनेट आधारित कॉल ट्रांसफर सिस्टम के जरिए संचालित होती थी।

कस्टमर सपोर्ट के नाम पर ठगी एडीसीपी किरन यादव ने बताया कि गिरफ्तार दोनों मुख्य आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। वहीं हिरासत में लिए गए अन्य लोगों से भी कॉल सेंटर के नेटवर्क, संचालन और वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बरामद कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन का डिजिटल डेटा खंगाला जा रहा है, ताकि ठगी के शिकार लोगों, इस्तेमाल किए गए बैंक खातों और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके।