एसआईआर में भी यूपी में फर्जीवाड़ा, वोटर लिस्ट में परिवार का नाम जुड़वाने के लिए गजब खेल

देश भर में चल रहे मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) में यूपी में फर्जीवाड़े की कोशिश की गई है। अपना और अपने परिवार वालों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए गजब खेल किया गया है। ऐसा प्रमाण पत्र बनाकर बीएलओ को दिया गया है जो असलियत में बनता ही नहीं है। मामला सहारनपुर के मोहल्लाह मोहम्मद गौरी गंगोह का है। नगर पालिका परिषद गंगोह के अधिशासी अधिकारी लोकेंद्र सिंह ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।

पुलिस के अनुसार, मोहल्ला मोहम्मद गौरी, गंगोह निवासी फैजान पुत्र महबूब ने मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए परिवार प्रमाण-पत्र (फैमिली सर्टिफिकेट) जमा किया था। अधिशासी अधिकारी लोकेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि नगर पालिका परिषद गंगोह की ओर से इस तरह का कोई “परिवार प्रमाण-पत्र” कभी जारी नहीं किया जाता। उनके कार्यालय से सिर्फ जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र आदि ही जारी होते हैं, जबकि आरोपी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में नगर पालिका की मुहर और हस्ताक्षर तक लगे हुए थे, जो पूरी तरह जाली हैं।

अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को जब यह प्रमाण-पत्र संदेहास्पद लगा तो उन्होंने इसकी जांच नगर पालिका कार्यालय में कराई। जांच में प्रमाण-पत्र नकली पाया गया। इसके बाद अधिशासी अधिकारी ने स्वयं थाने पहुंचकर फैजान के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 336 (2) (फर्जी दस्तावेज तैयार करना एवं उपयोग करना) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

थाना प्रभारी गंगोह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी फैजान से पूछताछ की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं उसने पहले भी ऐसे फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल तो नहीं किया। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि प्रमाण-पत्र बनाने में कोई गिरोह तो सक्रिय नहीं है।