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यूपी में आयुष्मान से इलाज में फर्जीवाड़ा, गड़बड़ी करने वाले 866 अस्पतालों पर ऐक्शन

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में आयुष्मान से इलाज में फर्जीवाड़ा सामने आ रहे हैं। ओपीडी में दिखाने आने वाले मरीज को भर्ती दिखाने के मामलों को चिन्हित किया गया है। अब तक कुल 866 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।

यूपी में आयुष्मान से इलाज में फर्जीवाड़ा, गड़बड़ी करने वाले 866 अस्पतालों पर ऐक्शन
यूपी में आयुष्मान से इलाज में फर्जीवाड़ा सामने आ रहे हैं।

आयुष्मान योजना से जुड़े यूपी के तमाम अस्पताल फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट ने डाटा एनालेटिक्स के आधार पर इसे पकड़़ा है। मरीजों के इलाज में लापरवाही, मानक पूरे न करने, एक ही मरीज को बार-बार भर्ती करने, एक ही रिपोर्ट भेजने जैसे मामले सामने आए हैं। इसके अलावा ओपीडी में दिखाने आने वाले मरीज को भर्ती दिखाने के मामलों को चिन्हित किया गया है। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक कुल 866 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।

इनमें सर्वाधिक 648 अस्पतालों का डी-इम्पैनलमेंट किया गया है। जबकि 61 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया जा चुका है। वहीं 17 अस्पतालों में विशेषता का डी-इम्पैनलमेंट किया गया है। इसके अलावा 140 अस्पतालों पर पेनल्टी लगाते हुए साढ़े आठ करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। इनसे अब तक 4 करोड़ से अधिक जुर्माने की धनराशि वसूली गयी है।

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इस साल 318 अस्पतालों पर की गई कार्रवाई

साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि मरीजों के इलाज में लापरवाही और मानकों को पूरा न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2026 में लापरवाही पर 318 अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इनमें 242 अस्पतालों का भारत सरकार के 35 इंडीकेटर पूरा न करने पर डी-इम्पैनलमेंट किया गया। जबकि 61 अस्पतालों को निलंबित किया गया है। इनमें 15 अस्पतालों की स्पेशियलिटी का डी-इम्पैनलमेंट भी शामिल है। इससे पहले वर्ष 2025 में 16 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें 14 अस्पतालों का डी-इम्पैनलमेंट, दो अस्पतालों की स्पेशियलिटी का डी-इम्पैनलमेंट किया गया।

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दो वर्षों में 140 अस्पतालों पर लगाया गया जुर्माना

साचीज की सीईओ ने बताया कि दो वित्तीय वर्षों में 140 अस्पतालों पर 8,53,26,352 रुपये की पेनाल्टी लगायी गयी है। इनमें 4,37,00,841 रुपये की वसूली हो चुकी है। पेनल्टी के बाद भी अस्पतालों द्वारा मानकों को पूरा न करने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। सीईओ ने बताया कि स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट द्वारा गड़बड़ी में चिन्हित किए गए अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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