यूपी के मोहनलालगंज लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी रहे बिल्डर पर धोखाधड़ी का मुकदमा, जांच शुरू
यूपी के लखनऊ में मोहनलालगंज लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी रहे बिल्डर राजेश कुमार के खिलाफ जमीन बेचने के नाम पर धोधाखड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लखनऊ (निगोहां), संवाददाता। यूपी की राजधानी लखनऊ में मोहनलालगंज लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी रहे बिल्डर राजेश कुमार के खिलाफ जमीन बेचने के नाम पर निगोहां थाने में आठ लाख रुपये की धोधाखड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा अलीगंज निवासी प्रेरणा गुप्ता ने दर्ज कराया है। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। राजेश कुमार मोहनलालगंज लोकसभा सीट से वर्ष 2024 में बसपा से चुनाव लड़े थे।
थानाप्रभारी निगोहां रवींद्र कुमार के मुताबिक प्रेरणा गुप्ता अलीगंज सेक्टर के में रहती हैं। उन्होंने तहरीर देकर बताया कि राजेश कुमार डीएसआरजी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (हाउसिंग ग्रुप) के निदेशक हैं। वह बसपा से मोहनलालगंज लोकसभा सीट के प्रत्याशी भी रहे हैं। निगोहां के लालपुर के रहने वाले हैं। शेरपुर लवल में राजेश ने साइट शुरू की। उनसे बातचीत हुई। जमीन पसंद आने पर प्लाट संख्या एक, दो, तीन और चार की कुल चार हजार वर्गफुट जमीन का सौदा आठ लाख रुपये में तय हुआ। 22 अक्टूबर 2024 को 7.50 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से दी। बाकी फिर 50 हजार और दिए।
दूसरी जमीन की रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया था
रुपये लेने के बाद राजेश ने धोखाधड़ी और कूटरचना कर चार हजार की बजाए दो हजार वर्गफुट जमीन का बैनामा किया। कम बैनामा किए जाने पर जानकारी की तो पता चला कि राजेश ने धोखाधड़ी कर बाकी दो हजार वर्गफुट जमीन का बैनामा 31 दिसंबर 2024 को अब्दुल नईम को कर दिया। विरोध पर राजेश टाल मटोल कर दूसरी जमीन की रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया। काफी समय बीतने के बाद भी जब बैनामा नहीं किया तो विरोध किया। विवाद हो गया। विवाद के बाद समझौते के लिए 25 जून 2025 को राजेश ने बुलाया। वहां भी आश्वासन दिया।
विरोध करने पर दी धमकी
काफी समय बीतने के बाद भी उसने बैनामा नहीं किया। विरोध पर धमकी देने लगे। मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। उन्होंने जांच कराई। इसके बाद निगोहां थाने में तहरीर दी। थानाप्रभारी रवींद्र कुमार ने बताया कि राजेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरे स्थान रहे थे बसपा के प्रत्याशी राजेश कुमार
आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी राजेश कुमार तीसरे स्थान पर रहे थे। इस सीट से समाजवादी पार्टी के आरके चौधरी ने जीत हासिल की थी। मोहनलालगंज से आरके चौधरी सांसद बने। भारतीय जनता पार्टी केप्रत्याशी कौशल किशोर दूसरे स्थान पर रहे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें