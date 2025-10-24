Hindustan Hindi News
यूपी में फर्जीवाड़ा: मृतक आश्रित में 34 साल तक नौकरी करता था फर्जी शिक्षक, मुकदमा दर्ज

यूपी में फर्जीवाड़ा: मृतक आश्रित में 34 साल तक नौकरी करता था फर्जी शिक्षक, मुकदमा दर्ज

संक्षेप: बागपत के संविलियन विद्यालय के प्रधानाध्यपक रहे विष्णुदत्त शर्मा के खिलाफ खण्ड शिक्षा अधिकारी ने बालैनी थाने में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Fri, 24 Oct 2025 07:21 PMDinesh Rathour बागपत
यूपी के बागपत जिले में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बालैनी क्षेत्र के घटोली गांव के संविलियन विद्यालय के प्रधानाध्यपक रहे विष्णुदत्त शर्मा के खिलाफ खण्ड शिक्षा अधिकारी ने बालैनी थाने में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। विष्णुदत्त शर्मा के पिता कभी शिक्षक नहीं रहे, लेकिन वह मृतक आश्रित कोटे पर 34 साल नौकरी कर रहा था। फर्जीवाड़ा पकड़ जाने पर पिछले माह उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी।

पिलाना निवासी विष्णुदत्त शर्मा की नियुक्ति 1991 में मृतक आश्रित कोटे में प्राथमिक विद्यालय जानी में हुई थी। 15 वर्ष पहले वह बालैनी क्षेत्र के घटोली गांव के संविलियन विद्यालय में आ गए थे और अब वहां प्रधानाध्यपक पद पर तैनात थे। पिछले वर्ष आठ जनवरी को पिलाना निवासी श्यामसुंदर व जगवीर शर्मा ने शिकायत की थी कि विष्णुदत्त शर्मा के पिता बाबूराम शर्मा कभी शिक्षक नहीं रहे, इसके बावजूद विष्णुदत्त शर्मा फर्जी तरीके से मृतक आश्रित कोटे में शिक्षक बने हैं।

शिकायत के बाद मामले की जांच बीएसए गीता चौधरी ने की, जिसमें शिकायत सही पाई गई जिसके बाद पिछले महीने उसकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। अब बीएसए के निर्देश पर खण्ड शिक्षा अधिकारी ने विष्णुदत्त शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रभारी निरीक्षक शेलेन्द्र मुरारी दीक्षित का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी।

