कांग्रेस नेत्री पूनम और मंगेतर सपा नेता दीपक के खिलाफ केस, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप

संक्षेप: मेरठ में कांग्रेस नेता पूनम पंडित जालसाजी के केस में फंस गई हैं। आरोप है कि प्रोफेसर की रेप पीड़िता पत्नी को लेकर जालसाजी की गई है। साथ ही कहा गया है कि मीडिया को पूनम पंडित ने फर्जी एफीडेविट दिखाया था। फर्जी शपथपत्र के जरिये प्रोफेसर को बदनाम किया गया था।

मेरठ में कांग्रेस नेता पूनम पंडित जालसाजी के केस में फंस गई हैं। आरोप है कि प्रोफेसर की रेप पीड़िता पत्नी को लेकर जालसाजी की गई है। साथ ही कहा गया है कि मीडिया को पूनम पंडित ने फर्जी एफीडेविट दिखाया था। फर्जी शपथपत्र के जरिये प्रोफेसर को बदनाम किया गया था। कहा गया है कि पूनम पंडित और मंगेतर दीपक गिरी ने शपथपत्र बनवाया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया जा रहा है कि यूपी के मेरठ में कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित और उनके मंगेतर सपा नेता दीपक गिरी पर धोखाधड़ी, जालसाजी समेत आईटी एक्ट में सिविल लाइन थाना मेरठ में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कृषि यूनिवर्सिटी में तैनात प्रोफेसर ने दोनों पर एक स्टांप पेपर का दुरुपयोग करने, परिवार को बदनाम करने और इसे सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया है।

पल्लवपुरम निवासी एक महिला पराग डेयरी में अफसर है और उन्होंने सपा नेता दीपक गिरी पर शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाकर तमाम पुलिस अफसरों के पास शिकायत की थी। पूरा मामला दीपक गिरी की बुलंदशहर के स्याना निवासी कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित से सगाई के बाद शुरू हुआ।

दीपक के खिलाफ काफी रकम हड़पने का भी आरोप लगाया गया। इस मामले में पूनम पंडित अपने मंगेतर के पक्ष में आई थी और कुछ साक्ष्य मीडिया के सामने रखे थे। पूनम पंडित और दीपक गिरी ने शिकायत करने वाली महिला अफसर के पति (कृषि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर) का कथित शपथ पत्र भी मीडिया को दिखाया और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था। इस स्टांप पेपर में लिखा गया था कि पत्नी के दीपक गिरी पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और दोनों के बीच लेनदेन का विवाद है।