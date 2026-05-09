Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सात फेरे पड़ते ही खत्म हुआ चार साल का रिश्ता, खेत पर बुलाकर प्रेमिका ने काटा प्रेमी का प्राइवेट पार्ट

Dinesh Rathour शाहाबाद (हरदोई)
share

हरदोई में प्रेमी की शादी से नाराज एक प्रेमिका ने खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया। महिला ने प्रेमी को खेत पर बुलाया और फिर उसका प्राइवेट पार्ट काटकर फरार हो गई।

सात फेरे पड़ते ही खत्म हुआ चार साल का रिश्ता, खेत पर बुलाकर प्रेमिका ने काटा प्रेमी का प्राइवेट पार्ट

Hardoi News: यूपी के हरदोई में प्रेम प्रसंग से जुड़ी एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। प्रेमी की शादी से नाराज प्रेमिका ने उसे मिलने के बहाने बुलाया। फिर ब्लेड से प्राइवेट पार्ट पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहाबाद ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चार साल से चल रहा प्रेम-प्रसंग एक झटके में खत्म हो गया।

पाली थाना क्षेत्र के ग्राम गुजरी निवासी सुधीर 20 वर्ष ने बताया कि उसकी शादी 6 मई को जसमई खिलौना गांव में हुई थी। बताया गया कि सुधीर और आरोपी महिला के बीच पिछले करीब चार वर्षों से प्रेम संबंध थे। शादी की जानकारी मिलने के बाद महिला उससे काफी नाराज चल रही थी। शनिवार दोपहर महिला ने सुधीर को ग्राम कुरसैली में मिलने के लिए बुलाया।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:दुल्हन ने दूल्हे के सामने ये क्या कर डाला? शादी के पंडाल में छा गया सन्नाटा

घटना के बाद भागी महिला

आरोप है कि वहां दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान महिला ने ब्लेड निकालकर युवक के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी महिला मौके से फरार हो गई। चीखपुकार सुनकर आसपास खेतों में मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। घायल युवक को उसके दोस्त आनन-फानन में शाहाबाद सीएचसी लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बताया गया है कि आरोपी महिला रिश्ते में युवक की भाभी लगती है। उसकी ससुराल सवायजपुर क्षेत्र में है। थाना पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:जौनपुर में एक और दूल्हे को जान से मारने की धमकी, शादी के लिए नहीं गई बारात
ये भी पढ़ें:प्यार, तकरार फिर कत्ल, यूपी में शादीशुदा प्रेमिका का गला घोट थाने पहुंचा प्रेमी

शादी से इनकार पर प्रेमी ने किया हमला

वहीं दूसरी ओर बरेली में शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने युवती पर हमला करके घायल कर दिया। इस मामले में सुभाषनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सुभाषनगर में रहने वाले युवक ने बताया कि उसकी बहन पिछले साल रिश्तेदारी में नासिक गई तो रामचरित्र नाम के युवक से मुलाकात हुई। दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी तो उन्होंने रामचरित्र से शादी के लिए कहा। रामचरित्र ब्राह्मण है और वे लोग कश्यप हैं, जिसके चलते उसके पिता ने शादी से इनकार कर दिया। इस पर उनकी बहन ने भी मना कर दिया। मगर अब रामचरित्र शादी की जिद कर रहा है, जिसके चलते बुधवार को आरोपी ने उनकी बहन पर जानलेवा हमला करके घायल कर दिया। इस पर उन्होंने सुभाषनगर थाने में शिकायत कर रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Premi-premika Lover-girlfriend UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।