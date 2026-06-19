बाराबंकी से फोरलेन हाईवे बनने जा रहा, लखनऊ से बहराइच और गोंडा का सफर डेढ़ घंटे का होगा

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बहराइच फोरलेन हाईवे बनने जा रहा है। यहां की यात्रा को रफ्तार मिलने जा रही है। लखनऊ से बहराइच और गोंडा का सफर महज डेढ़ घंटे में पूरा होगा।

लखनऊ से बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर और नेपाल जाने वाले लोगों का सफर आसान होगा। इन जिलों की यात्रा को रफ्तार मिलने जा रही है। लखनऊ से बहराइच और गोंडा का सफर महज डेढ़ घंटे में पूरा होगा। दरअसल, बाराबंकी से बहराइच तक फोरलेन हाईवे का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने जा रहा है।। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस का निर्माण करने वाली संस्था को कार्य आवंटित कर दिया है। इस हाईवे पर लखनऊ में सफेदाबाद के पास किसान पथ से वाहनों को प्रवेश मिलेगा।

बाराबंकी-बहराइच हाईवे मौजूदा समय में दो लेन का है, इसे चौड़ा कर के चार लेन का बनाया जाना है। इसके लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से हरी झंडी मिल चुकी है। निर्माण कार्य के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने लगभग सात हजार करोड़ रुपये स्वीकृत भी कर दिए। पिछले महीने ही निर्माण कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। अब उन्हें खोला गया है। सबसे कम बोली के कारण लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण करने वाली संस्था को कार्य आवंटित कर दिया गया है। नेशनल हाईवे के अधिकारियों के अनुसार संबंधित कंपनी निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अन्य आवश्यक औपारिकताएं पूरी कर रही हैं। शीघ्र ही कार्य शुरू कर देगी।

सवा से डेढ़ घंटे में लखनऊ से बहराइच पहुंच जाएंगे बाराबंकी-बहराइच कुल 102 किमी लंबा होगा। लखनऊ में सफेदाबाद के पास किसान पथ से इस हाईवे पर लखनऊ के वाहन प्रवेश कर सकेंगे। अभी टू लेन वाले इस हाईवे से लखनऊ से बहराइच जाने में ढाई से तीन घंटा लगता है। फोन लेन बन जाने पर यह समय सवा से डेढ़ घंटा लगेगा। नेशनल हाईव के अधिकारियों के अनुसार, फोर लेन के हाईवे पर कार, जीप, एसयूवी की अधिकतम गति 100 किमी प्रति घंटा रहेगी। ट्रक सहित अन्य कॉमर्शियल वाहनों की गति 80 किमी प्रति घंटा रहेगी।

प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास- एनएचएआई के सूत्रों के अनुसार हाल ही में बन कर तैयार लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसी दौरान बाराबंकी-बहराइच और कानपुर-कबरही ग्रीन फील्ड हाईवे का भी शिलान्यास करेंगे।

लखनऊ शहर में 313 करोड़ रुपये से बनेंगे तीन बड़े नाले