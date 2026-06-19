बाराबंकी से फोरलेन हाईवे बनने जा रहा, लखनऊ से बहराइच और गोंडा का सफर डेढ़ घंटे का होगा
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बहराइच फोरलेन हाईवे बनने जा रहा है। यहां की यात्रा को रफ्तार मिलने जा रही है। लखनऊ से बहराइच और गोंडा का सफर महज डेढ़ घंटे में पूरा होगा।
लखनऊ से बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर और नेपाल जाने वाले लोगों का सफर आसान होगा। इन जिलों की यात्रा को रफ्तार मिलने जा रही है। लखनऊ से बहराइच और गोंडा का सफर महज डेढ़ घंटे में पूरा होगा। दरअसल, बाराबंकी से बहराइच तक फोरलेन हाईवे का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने जा रहा है।। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस का निर्माण करने वाली संस्था को कार्य आवंटित कर दिया है। इस हाईवे पर लखनऊ में सफेदाबाद के पास किसान पथ से वाहनों को प्रवेश मिलेगा।
बाराबंकी-बहराइच हाईवे मौजूदा समय में दो लेन का है, इसे चौड़ा कर के चार लेन का बनाया जाना है। इसके लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से हरी झंडी मिल चुकी है। निर्माण कार्य के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने लगभग सात हजार करोड़ रुपये स्वीकृत भी कर दिए। पिछले महीने ही निर्माण कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। अब उन्हें खोला गया है। सबसे कम बोली के कारण लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण करने वाली संस्था को कार्य आवंटित कर दिया गया है। नेशनल हाईवे के अधिकारियों के अनुसार संबंधित कंपनी निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अन्य आवश्यक औपारिकताएं पूरी कर रही हैं। शीघ्र ही कार्य शुरू कर देगी।
सवा से डेढ़ घंटे में लखनऊ से बहराइच पहुंच जाएंगे
बाराबंकी-बहराइच कुल 102 किमी लंबा होगा। लखनऊ में सफेदाबाद के पास किसान पथ से इस हाईवे पर लखनऊ के वाहन प्रवेश कर सकेंगे। अभी टू लेन वाले इस हाईवे से लखनऊ से बहराइच जाने में ढाई से तीन घंटा लगता है। फोन लेन बन जाने पर यह समय सवा से डेढ़ घंटा लगेगा। नेशनल हाईव के अधिकारियों के अनुसार, फोर लेन के हाईवे पर कार, जीप, एसयूवी की अधिकतम गति 100 किमी प्रति घंटा रहेगी। ट्रक सहित अन्य कॉमर्शियल वाहनों की गति 80 किमी प्रति घंटा रहेगी।
प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास-
एनएचएआई के सूत्रों के अनुसार हाल ही में बन कर तैयार लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उसी दौरान बाराबंकी-बहराइच और कानपुर-कबरही ग्रीन फील्ड हाईवे का भी शिलान्यास करेंगे।
लखनऊ शहर में 313 करोड़ रुपये से बनेंगे तीन बड़े नाले
वहीं लखनऊ शहर के निवासियों को मानसून और भारी बारिश के दौरान होने वाले भीषण जलभराव की समस्या से स्थायी निजात दिलाने के लिए नगर निगम और उत्तर प्रदेश जल निगम ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसके तहत शहर में 312.84 करोड़ रुपये की लागत से तीन बड़े और अत्याधुनिक नालों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को अंतिम स्वीकृति के लिए शासन के पास भेज दिया गया है। नगर आयुक्त की ओर से गठित समिति ने जनहित में इन कार्यों को अत्यंत आवश्यक बताते हुए मंजूरी दी है। इस वृहद ड्रेनेज नेटवर्क के निर्माण से भरवारा-मल्हौर वार्ड के विज्ञान खंड, गड़रियनपुरवा, छोटा भरवारा, खरगापुर, गंगोत्री विहार फेज-1 व 2, अवधपुरी, कैलाशपुरी, सरस्वतीपुरम व एमिटी ग्रीन सिटी जैसे बड़े इलाकों को पानी जमा होने की समस्या से आजादी मिलेगी। बादलखेड़ा, पाल कालोनी, गदियाना, काला पहाड़, आदर्शविहार, दिवाकर कालोनी,चिनहट, सरोजनीनगर, बदाली खेड़ा, अमौसी, अनौरा, हिन्दू खेड़ा और कानपुर रोड जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त होगी।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें