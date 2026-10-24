खाटू श्याम से लौट रहे आगरा के 4 यूट्यूबरों की मौत; कार का टायर फटने से हादसा, सदमे में परिवार

जयपुर में खाटूश्याम दरबार का एकादशी लाइव प्रसारण कर लौट रहे आगरा के चार यूट्यूबरों की शुक्रवार को दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर रायसर के पास मौत हो गई। टायर फटने से कार खाई में जा गिरी। हादसे की खबर से परिवारों में मातम छा गया।

आगरा, वरिष्ठ संवाददाता: जयपुर में खाटूश्याम दरबार का एकादशी लाइव प्रसारण के बाद घर लौटते आगरा के चार यूट्यूबरों की सड़क हादसे में मौत हो गई। शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे दौसा-मनोहरपुर नेशनल हाईवे-148 पर रायसर के पास उनकी कार का टायर फट गया। इससे चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद एंबुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

अतुल वार्ष्णेय और उनके यूट्यूबर दोस्तों ने ने छह घंटे पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर खाटूश्याम मंदिर से लाइव प्रसारण किया था। दर्शन के बाद खाटू श्याम से रवाना होने से पहले उन्होंने गुरुवार रात को परिजनों से बात की और शुक्रवार सुबह घर पहुंचने के बारे में बताया था। चारों यूट्यूबरों मित्रों के परिजन उनके घर आने की इंतजार कर रहे थे। शुक्रवार सुबह सात बजे परिवारों को हादसे में उनकी मौत की खबर मिली तो चारों के घरों में मातम फैल गया। जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल के लिए रवाना हो गए।

हादसे में चार यूट्यूबरों की मौत हादसे में मरने वालों में अतुल वार्ष्णेय निवासी कटरा वजीर खां रामबाग, मुकुल जायसवाल, रूपेश जाटव एवं शिवा सिंह निवासी कालिंदी विहार थे। हादसे में नुनिहाई निवासी राहुल शर्मा और बल्केश्वर निवासी अर्पित बंसल घायल हुए हैं। अतुल के भाई रोहित ने बताया कि सभी लोगों का फोटो स्टूडियो है। उन्होंने वेडिंग हाईलाइट स्टूडियो के नाम से यूट्यूब चैनल बना रखा है। जिस पर वह धार्मिक आयोजनों का लाइव प्रसारण करते थे। अतुल समेत सभी यूट्यूबर साथियों ने इस बार एकादशी पर खाटू श्याम का लाइव प्रसारण करने की योजना बनाई थी। अतुल अपने भाई आकाश की कार से 21 अक्तूबर की शाम आठ बजे मित्रों संग खाटू श्याम के लिए निकले थे। गुरुवार की रात एक बजे उन्होंने अपने चैनल पर एकादशी का लाइव प्रसारण किया था।

परिजनों का हो रहा रो-रोकर बुरा हाल अतुल के परिवार में पत्नी सिम्मी के अलावा तीन बच्चे रूद्रांशी, ख्याति और तृषा हैं। अतुल ने तीनों बेटियों से जल्द ही घर लौटने का वादा किया था। शुक्रवार को तीनों बेटियां रूद्रांशी, ख्याति और तृषा पिता के आने की बाट जोह रही थीं। परिवार के लोग उन्हें दिलासा देते रहे। परिवार के लोगों ने माता-पिता को भी अतुल की मौत की जानकारी नहीं दी थी। उन्हें यही बताया कि अतुल हादसे में घायल हो गए हैं।