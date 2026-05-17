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मैच खेलकर लौट रहे छह युवकों ने नहाने के लिए नदी में लगाई छलांग, दो को बचाया, चार के शव बरामद

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। रिंद नदी में नहाने के दौरान छह युवक डूब गए, जिसमें से दो लोगों को बचा लिया गया। चार गहरे पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई।

मैच खेलकर लौट रहे छह युवकों ने नहाने के लिए नदी में लगाई छलांग, दो को बचाया, चार के शव बरामद

Fatehpur Hadsa:यूपी के फतेहपुर में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। रिंद नदी में नहाने के दौरान छह युवक डूब गए, जिसमें से दो लोगों को बचा लिया गया। चार गहरे पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने चारों के शवों को बरामद कर लिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए चारों शवों केा कब्जे में लिया है।

ललौली थाना क्षेत्र के तपनी गांव से नौ युवक कुन्हुआ का डेरा गांव मैच खेलने गए थे। मैच खत्म होने के बाद सभी युवक वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रिंद नदी में छह युवकों ने नहाने के लिए छलांग लगा दी। नहाते समय अचानक चार युवक गहरे पानी में पहुंच गए और डूबने लगे। साथ में मौजूद दो युवकों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसके बाद दोनों ने शोर मचाते हुए गांव वालों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने युवकों को बचाने के लिए नदी में कूद गए।

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इधर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों की मदद से नदी में तलाश शुरू कराई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने चारों युवकों के शव नदी से बरामद कर लिए। हादसे में तपनी गांव निवासी हसीबुद्दीन, शाहिद, अंश और शान की मौत हो गई, जबकि दो युवक सुरक्षित बाहर निकल आए। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राव ने बताया कि चारों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

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सरयू नदी में नहाते समय डूबे तीनों किशोरों का शव बरामद

वहीं दूसरी ओर अयोध्या जिले में भी नहाने के दौरान तीन किशोर गहरे पाने में डूब गए। एसडीआरएफ की टीम, गोताखोरों की मदद से जाल डालकर तीनों किशोरों की तलाश करवाई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। रविवार को दोपहर बाद तक नदी से एक-एक करके तीनों किशोरों के शवों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। शनिवार की शाम ग्राम तहसीनपुर निवासी 17 वर्षीय सत्यम पांडेय पुत्र विनय पांडेय, 14 वर्षीय मानस पांडेय पुत्र कृपाशंकर पांडेय,19 वर्षीय अमित पांडेय उर्फ राज पांडेय पुत्र अमर बहादुर पांडेय अपने रिश्तेदार जिला गोंडा निवासी 16 वर्षीय ध्रुव पांडेय पुत्र संदीप पांडेय व 19 वर्षीय अभिषेक पांडेय उर्फ अंश पांडेय पुत्र गुड्डू पांडेय गांव के करीब सरयू नदी तट पर नहाने चले गए। इस दौरान दो किशोर अंश पांडेय व ध्रुव पांडेय स्नान कर नदी से बाहर निकल आए। मानस पांडेय नदी में नहाते समय डूबने लगा। जिसे बचाने के चक्कर में अमित उर्फ राज व सत्यम पांडेय दोनों नदी में कूदकर बचाने का प्रयास किया। लेकिन देखते ही देखते तीनों किशोर नदी की धारा में बहकर डूब गए। देर रात दस बजे तक तीनों किशोरों की तलाश करवाई गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। रविवार को तीनों के शवों को पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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