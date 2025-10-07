दिल्ली-सहारनपुर पैसेंजर में किशोरी के साथ छेड़छाड़, शोर सुनकर पहुंचे जीआरपी ने चार शोहदों को दबोचा

दिल्ली-सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन में रविवार रात करीब दस बजे कांधला के पास एक किशोरी से छेड़छाड़ की गई। युवती की मां के शोर को सुनकर ट्रेन में ड्यूटी दे रहे जीआरपी ने आरोपी चार युवकों को हिरासत में लिया। जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

दिल्ली से चली पैसेंजर ट्रेन नंबर 64021 रविवार की रात करीब दस बजे कांधला रेलवे स्टेशन के पास पहुंची। इसी ट्रेन की एक बोगी में झिंझाना की एक किशोरी अपनी मां के साथ आ रही थी। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। किशोरी की मां ने इसका विरोध किया तो बोगी में हंगामा कर दिया। शोर सुनकर ट्रेन में मौजूद जीआरपी की टीम बोगी में पहुंची। पुलिस ने चार युवकों को हिरासत में ले लिया। किशोरी मां ने चारों के खिलाफ तहरीर दी।

जीआरपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर शामली जीआरपी थाने ले आई। पकड़े गए तीन युवक साकिब ,उजैव, सुफियान है जो थाना भवन के रहने वाले है, जबकि चौथा आरोपी कासिम सहारनपुर जनपद के गंगोह का रहने वाला है वह इनमें से एक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। जीआरपी पुलिस ने चारो के खिलाफ गंभीर धाराओ में मुकदमा लिख चारो को जेल भेज दिया।

युवक ने किशोरी से छेड़छाड़ और मारपीट की उधर, मेरठ जिले के किठौर क्षेत्र में 14 वर्षीय एक लड़की से छेड़छाड़, मारपीट और गाली-गलौज के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी जान ए आलम शाहजहांपुर कस्बे का रहने वाला है। उसके खिलाफ एक महिला की तहरीर पर चार अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।