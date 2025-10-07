Four youths molested a teenager in the Delhi Saharanpur passenger train दिल्ली-सहारनपुर पैसेंजर में किशोरी के साथ छेड़छाड़, शोर सुनकर पहुंचे जीआरपी ने चार शोहदों को दबोचा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsFour youths molested a teenager in the Delhi Saharanpur passenger train

दिल्ली-सहारनपुर पैसेंजर में किशोरी के साथ छेड़छाड़, शोर सुनकर पहुंचे जीआरपी ने चार शोहदों को दबोचा

दिल्ली-सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन में रविवार रात करीब दस बजे कांधला के पास एक किशोरी से छेड़छाड़ की गई। युवती की मां के शोर को सुनकर ट्रेन में ड्यूटी दे रहे जीआरपी ने आरोपी चार युवकों को हिरासत में लिया। जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सहारनपुरTue, 7 Oct 2025 07:18 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली-सहारनपुर पैसेंजर में किशोरी के साथ छेड़छाड़, शोर सुनकर पहुंचे जीआरपी ने चार शोहदों को दबोचा

दिल्ली से सहारनपुर के लिए चली पैसेंजर ट्रेन में रात करीब दस बजे कांधला के पास एक किशोरी से छेड़छाड़ को लेकर हंगामा हो गया। मां के शोर को सुनकर ट्रेन में ड्यूटी दे रहे जीआरपी ने आरोपी चार युवकों को हिरासत में लिया। जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

दिल्ली से चली पैसेंजर ट्रेन नंबर 64021 रविवार की रात करीब दस बजे कांधला रेलवे स्टेशन के पास पहुंची। इसी ट्रेन की एक बोगी में झिंझाना की एक किशोरी अपनी मां के साथ आ रही थी। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। किशोरी की मां ने इसका विरोध किया तो बोगी में हंगामा कर दिया। शोर सुनकर ट्रेन में मौजूद जीआरपी की टीम बोगी में पहुंची। पुलिस ने चार युवकों को हिरासत में ले लिया। किशोरी मां ने चारों के खिलाफ तहरीर दी।

जीआरपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर शामली जीआरपी थाने ले आई। पकड़े गए तीन युवक साकिब ,उजैव, सुफियान है जो थाना भवन के रहने वाले है, जबकि चौथा आरोपी कासिम सहारनपुर जनपद के गंगोह का रहने वाला है वह इनमें से एक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। जीआरपी पुलिस ने चारो के खिलाफ गंभीर धाराओ में मुकदमा लिख चारो को जेल भेज दिया।

ये भी पढ़ें:गुड बाय का मैसेज भेज छात्र ने की खुदकुशी,परिजनों ने पुलिस उत्पीड़न का लगाया आरोप

युवक ने किशोरी से छेड़छाड़ और मारपीट की

उधर, मेरठ जिले के किठौर क्षेत्र में 14 वर्षीय एक लड़की से छेड़छाड़, मारपीट और गाली-गलौज के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी जान ए आलम शाहजहांपुर कस्बे का रहने वाला है। उसके खिलाफ एक महिला की तहरीर पर चार अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

मुकदमे में महिला ने आरोप लगाया है कि आलम ने किशोरी का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट करते हुए गला दबाने की कोशिश की। यह पूरी घटना पास के एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।

Saharanpur Saharanpur News Saharanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |