फ्लाईओवर पर सेल्फी के चक्कर में चार युवकों की मौत, चार घायल, वाराणसी में भीषण हादसा

वाराणसी में सोमवार की सुबह भीषण हादसे में चार युवकों की मौत हो गई और चार घायल हैं। सभी युवक विंध्याचल से वाराणसी लौट रहे थे। इसी दौरान सेल्फी के लिए फ्लाईओवर पर रुक गए थे।

मिर्जामुराद (वाराणसी) संवाददाता। वाराणसी के मिर्जामुराद में रूपापुर फ्लाईओवर पर सोमवार की सुबह सेल्फी और फोटोग्राफी के चक्कर में चार युवकों की मौत हो गई। चार अन्य घायल हो गए हैं। हादसा उस समय हुआ जब विंध्याचल से दर्शन कर आठ युवक स्कार्पियो से वाराणसी लौट रहे थे। प्रयागराज हाईवे पर स्थित फ्लाईओवर पर गाड़ी किनारे लगाकर सुबह-सुबह के नजारे को कैमरे में कैद कर रहे थे। इसी दौरान प्रयागराज की तरफ से आए तेज रफ्तार ट्रक ने स्कार्पियो और सड़क पर खड़े युवकों को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कार्पियो के परखचे उड़ गए। तीन युवक फ्लाईओवर से नीचे गिर गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को ट्रामा सेंटर भेजा और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। हादसे में एक युवक का कमर से धड़ ही अलग हो गया है। घटना की जानकारी युवकों के परिजनों तक पहुंची तो कोहराम मच गया। दशहरे से ठीक पहले नवमी के दिन दुखों का पहाड़ टूट गया है।

शिवपुर थाना क्षेत्र निवासी किशन यादव अपनी स्कॉर्पियो (यूपी 65 ईबी 2199) से सात साथियों के साथ अष्टमी पर विंध्याचल दर्शन करने गए थे। दर्शन कर सोमवार की भोर में सभी वाराणसी लौट रहे थे। वाराणसी बार्डर पर मिर्जामुराद के रूपापुर में फ्लाईओवर पर सुबह का नजारा इतना पसंद आया कि फोटोग्राफी के लिए रुक गए। गाड़ी किनारे लगाई और कोई सेल्फी लेने लगा तो कोई ग्रुप में फोटो खिंचाने लगा। इसी दौरान प्रयागराज की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कार्पियो को पीछे से टक्कर मारी और फोटोग्राफी कर रहे युवकों को भी चपेट में ले लिया। टक्कर से स्कॉर्पियो के परखचे उड़ गए।

इन लोगों की जान गई हादसे में आनंद यादव (25) पुत्र बनवारी, निवासी चमाव अहिरान, शिवपुर, आलोक मिश्रा (30), निवासी पिसौर, शिवपुर, प्रदीप सिंह (36) पुत्र योगेंद्र सिंह, निवासी एकला, चोलापुर और विद्वान्शू यादव (30) पुत्र स्व. नवल किशोर यादव, निवासी वीडीए कॉलोनी, शिवपुर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, किशन यादव (35), सावन यादव (26), राजकुमार यादव (35) और निखिल उर्फ गोलू (32) गंभीर रूप से घायल हो गए।