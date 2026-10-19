फ्लाईओवर पर सेल्फी के चक्कर में चार युवकों की मौत, चार घायल, वाराणसी में भीषण हादसा
वाराणसी में सोमवार की सुबह भीषण हादसे में चार युवकों की मौत हो गई और चार घायल हैं। सभी युवक विंध्याचल से वाराणसी लौट रहे थे। इसी दौरान सेल्फी के लिए फ्लाईओवर पर रुक गए थे।
मिर्जामुराद (वाराणसी) संवाददाता। वाराणसी के मिर्जामुराद में रूपापुर फ्लाईओवर पर सोमवार की सुबह सेल्फी और फोटोग्राफी के चक्कर में चार युवकों की मौत हो गई। चार अन्य घायल हो गए हैं। हादसा उस समय हुआ जब विंध्याचल से दर्शन कर आठ युवक स्कार्पियो से वाराणसी लौट रहे थे। प्रयागराज हाईवे पर स्थित फ्लाईओवर पर गाड़ी किनारे लगाकर सुबह-सुबह के नजारे को कैमरे में कैद कर रहे थे। इसी दौरान प्रयागराज की तरफ से आए तेज रफ्तार ट्रक ने स्कार्पियो और सड़क पर खड़े युवकों को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कार्पियो के परखचे उड़ गए। तीन युवक फ्लाईओवर से नीचे गिर गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को ट्रामा सेंटर भेजा और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। हादसे में एक युवक का कमर से धड़ ही अलग हो गया है। घटना की जानकारी युवकों के परिजनों तक पहुंची तो कोहराम मच गया। दशहरे से ठीक पहले नवमी के दिन दुखों का पहाड़ टूट गया है।
शिवपुर थाना क्षेत्र निवासी किशन यादव अपनी स्कॉर्पियो (यूपी 65 ईबी 2199) से सात साथियों के साथ अष्टमी पर विंध्याचल दर्शन करने गए थे। दर्शन कर सोमवार की भोर में सभी वाराणसी लौट रहे थे। वाराणसी बार्डर पर मिर्जामुराद के रूपापुर में फ्लाईओवर पर सुबह का नजारा इतना पसंद आया कि फोटोग्राफी के लिए रुक गए। गाड़ी किनारे लगाई और कोई सेल्फी लेने लगा तो कोई ग्रुप में फोटो खिंचाने लगा। इसी दौरान प्रयागराज की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने स्कार्पियो को पीछे से टक्कर मारी और फोटोग्राफी कर रहे युवकों को भी चपेट में ले लिया। टक्कर से स्कॉर्पियो के परखचे उड़ गए।
इन लोगों की जान गई
हादसे में आनंद यादव (25) पुत्र बनवारी, निवासी चमाव अहिरान, शिवपुर, आलोक मिश्रा (30), निवासी पिसौर, शिवपुर, प्रदीप सिंह (36) पुत्र योगेंद्र सिंह, निवासी एकला, चोलापुर और विद्वान्शू यादव (30) पुत्र स्व. नवल किशोर यादव, निवासी वीडीए कॉलोनी, शिवपुर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, किशन यादव (35), सावन यादव (26), राजकुमार यादव (35) और निखिल उर्फ गोलू (32) गंभीर रूप से घायल हो गए।
सेब लदे ट्रक को पुलिस ने कब्जे में लिया
सूचना पर पहुंची मिर्जामुराद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को स्कॉर्पियो से बाहर निकाला और उपचार के लिए ट्रामा सेंटर भेजा। पुलिस ने सेब लदे ट्रक को कब्जे में ले लिया है। मौका देख चालक भागने में सफल रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिचालक को हिरासत में लिया है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर डीसीपी नीतू काद्यान्न, एडीसीपी नृपेंद्र, एसीपी राजातालाब वीर सिंह पहुंचे। थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। हादसे के कई घंटे बाद मृतकों और घायलों की पहचान हो सकी। उनके घर सूचना पहुंची तो कोहराम मच गया।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।