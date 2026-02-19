Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मथुरा में भीषण हादसा, शादी से लौट रही कार नहर में गिरी, चार दोस्तों की मौत

Feb 19, 2026 07:17 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मथुरा के मगोर्रा में शादी से लौट रहे चार युवकों की कार नहर में गिरने से मौत हो गई। तेज रफ्तार कार नगला देविया मोड़ पर अनियंत्रित होकर नहर में पलटी। मृतकों में तीन दोस्त महावन के रहने वाले थे, जिनमें से दो छात्र थे।

मथुरा में भीषण हादसा, शादी से लौट रही कार नहर में गिरी, चार दोस्तों की मौत

कान्हा की नगरी मथुरा में बुधवार की रात एक भीषण सड़क हादसे ने चार परिवारों के चिराग बुझा दिए। मगोर्रा थाना क्षेत्र के नगला देविया के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गहरी नहर में जा गिरी। इस दिल दहला देने वाली घटना में कार सवार चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी युवक महावन से राजस्थान के डीग में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया और शादी वाले घर की खुशियां चंद मिनटों में मातम में तब्दील हो गई।

6 मीटर गहरी नहर में 'मौत का जाल' बनी उल्टी गिरी कार

जानकारी के अनुसार, हादसा बुधवार रात करीब 9:00 बजे हुआ। महावन से गोवर्धन और मगोर्रा होते हुए एक कार डीग (राजस्थान) की ओर बढ़ रही थी। नगला देविया मोड़ के समीप कार की रफ्तार काफी तेज थी। मोड़ पर चालक संतुलन खो बैठा और गाड़ी सीधे पानी की टंकी से टकराते हुए करीब 6 मीटर गहरी नहर (कैनाल) में जा गिरी। चश्मदीदों के अनुसार, कार पानी में पूरी तरह उल्टी हो गई थी, जिसके कारण अंदर फंसे युवकों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल सका। रात के अंधेरे और गहरे पानी ने बचाव कार्य में भी बड़ी बाधा उत्पन्न की।

ये भी पढ़ें:वाराणसी की गंगा में हादसे के बाद एक्शन में पुलिस, एक नाव सीज, दो को चेतावनी

ग्रामीणों और पुलिस का संघर्ष, पर नहीं बची जान

हादसे के तुरंत बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों और ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए खुद बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दो युवकों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें क्रेन के साथ मौके पर पहुंचीं। क्रेन की मदद से जब कार को पानी से बाहर निकाला गया, तो उसमें से दो अन्य युवकों के शव बरामद हुए। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है।

ये भी पढ़ें:शादी के 17वें दिन दुल्हन के पेट में उठा दर्द, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से मची खलबली

होनहार छात्रों और दोस्तों की टोली का दुखद अंत

मृतकों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है। इनमें बलदेव गढ़ मोहल्ला, महावन निवासी राहुल वर्मा (23), मोहित (22) और प्रेमनगर कलां निवासी अमित (23) शामिल हैं। चौथे युवक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। मृतकों में मोहित कानून (Law) का छात्र था, जबकि अमित भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। राहुल वर्मा सिलाई का काम करता था और जिस गाड़ी में यह हादसा हुआ, वह राहुल के बड़े भाई सज्जन सिंह की थी। होनहार बेटों की मौत की खबर जैसे ही महावन पहुंची, पूरे कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई।

ये भी पढ़ें:प्रेमी के कहने पर दोस्तों ने छीना प्रेमिका का मोबाइल, आहत युवती ने लगाई फांसी

तेज रफ्तार और तीखा मोड़ बना हादसे की वजह

एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण अत्यधिक तेज गति और तीखा मोड़ सामने आया है। मोड़ पर गति कम न होने के कारण कार अनियंत्रित होकर पहले टंकी से टकराई और फिर कैनाल में समा गई। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और चौथे युवक की पहचान के लिए आसपास के थानों में सूचना दी गई है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

और पढ़ें
Mathura News Road Accident Road Accident News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |