Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsfour year old girl raped by a minor boy who took her to a sugarcane field on the pretext of giving her sweets
चार साल की बच्ची से नाबालिग लड़के ने किया रेप, मिठाई के बहाने गन्ने के खेत में ले जाकर की वारदात

चार साल की बच्ची से नाबालिग लड़के ने किया रेप, मिठाई के बहाने गन्ने के खेत में ले जाकर की वारदात

संक्षेप:

बच्ची रविवार की शाम अपने दरवाजे पर थी। इसी दौरान बगल के गांव का किशोर पहुंचा और उसे मिठाई खिलाने का लालच देकर गन्ने के खेत में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। घटना के बाद बच्ची रोते-बिलखते घर पहुंची। उसकी हालत देखकर परिवारीजन सन्न रह गए। उन्होंने बच्ची से पूछता तो सारी बात सामने आई।

Dec 16, 2025 05:10 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कुशीनगर
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के तरयासुजान थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार की देर शाम चार साल की बच्ची के साथ बगल के गांव के किशोर ने दुष्कर्म किया। मिठाई का लालच देकर वह मासूम को गन्ने के खेत में ले गया था। गंभीर हालत में घर पहुंची बच्ची से घटना पता चलने पर परिजनों और ग्रामीणों ने किशोर की धुनाई कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता को पडरौना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बच्ची रविवार की शाम अपने दरवाजे पर थी, तभी बगल के गांव का किशोर पहुंचा और उसे मिठाई खिलाने का लालच देकर गन्ने के खेत में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। घटना के बाद बच्ची रोते-बिलखते घर पहुंची। उसकी हालत देखकर परिवारीजन हैरान रह गए। उन्होंने बच्ची से पूछता तो सारी बात सामने आई।

इसके बाद बच्ची के परिवारीजन और आसपास के लोग आरोपी के घर पहुंचे। उन्होंने किशोर को पकड़ लिया। लोगों ने गुस्से में किशोर की पिटाई भी की। इसके बाद पुलिस को बुलाकर किशोर को सौंप दिया। पुलिस उसे लेकर थाने चली गई। बाद में किशोर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। मेडिकल कॉलेज पडरौना में पुलिस की देखरेख में बच्ची का इलाज चल रहा है।

पुलिस के अनुसार आरोपी सेवरही का मूल निवासी है। उसके पिता परिवार सहित करीब 10 वर्षों से अपने फूफा के गांव में घर बनाकर रहते हैं। सीओ तमकुहीराज राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना पर मौके पर गया था। आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया गया है। पुलिस को जल्द से जल्द विवेचना पूरी करने को कहा गया है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर यथाशीघ्र चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। दोषी के खिलाफ पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें:यूपी में किसान खिले, बाजार में भी खुशहाली; इस एक वजह से सुधरने लगे आंकड़े
ये भी पढ़ें:BJP के लिए SIR की कौन सी बात बनी चुनौती? नए सिरे से ऐक्टिव हुई पार्टी
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Minor Rape Minor Girl Raped अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |