चार साल की बच्ची से नाबालिग लड़के ने किया रेप, मिठाई के बहाने गन्ने के खेत में ले जाकर की वारदात

संक्षेप: बच्ची रविवार की शाम अपने दरवाजे पर थी। इसी दौरान बगल के गांव का किशोर पहुंचा और उसे मिठाई खिलाने का लालच देकर गन्ने के खेत में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। घटना के बाद बच्ची रोते-बिलखते घर पहुंची। उसकी हालत देखकर परिवारीजन सन्न रह गए। उन्होंने बच्ची से पूछता तो सारी बात सामने आई।

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के तरयासुजान थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार की देर शाम चार साल की बच्ची के साथ बगल के गांव के किशोर ने दुष्कर्म किया। मिठाई का लालच देकर वह मासूम को गन्ने के खेत में ले गया था। गंभीर हालत में घर पहुंची बच्ची से घटना पता चलने पर परिजनों और ग्रामीणों ने किशोर की धुनाई कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता को पडरौना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

इसके बाद बच्ची के परिवारीजन और आसपास के लोग आरोपी के घर पहुंचे। उन्होंने किशोर को पकड़ लिया। लोगों ने गुस्से में किशोर की पिटाई भी की। इसके बाद पुलिस को बुलाकर किशोर को सौंप दिया। पुलिस उसे लेकर थाने चली गई। बाद में किशोर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। मेडिकल कॉलेज पडरौना में पुलिस की देखरेख में बच्ची का इलाज चल रहा है।